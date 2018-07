Цифровых подписчиков The Times стало больше, чем бумажных

В конце июня лондонская The Times и Sunday Times сообщили о 500 тысячах подписчиков. При этом впервые цифровых подписок стало больше, чем бумажных. За год они выросли на 20 %; их стало 255 тысяч.

Число цифровых подписчиков увеличилось благодаря доступу к текстам через регистрацию. В прошлом году читатели могли получить доступ к двум статьям в неделю в обмен на свой почтовый адрес. На это согласились 3,75 миллиона пользователей, из которых многие позднее превратились в платных подписчиков.

Кроме того, работа с зарегистрированными пользователями облегчила формирование рекомендаций The Best of The Times, которые получают подписчики в виде рассылок. В 2019 году The Times собирается сделать эту систему более персонализированной.

В результате стоимость приобретения новых пользователей ниже, чем была пять лет назад, а предоставление релевантного контента снизило частоту вымывания аудитории на 10 %. Удержание улучшают и с помощью клубной программы Times+.

Кроме того, The Times серьезно упростил свою продуктовую линейку. Теперь вместо 15 вариантов подписки есть только три.

Иллюстрация: Times