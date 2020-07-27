Timewall — новая разновидность paywall

BoiseDev, сайт о новостях столицы штата Айдахо Бойсе, насчитывает 800 платных пользователей, и это число продолжает расти.

Два года назад у издателя BoiseDev появилась идея создать источник новостей, который будет ориентирован в первую очередь на читателей. Он решил стимулировать членство, не закрывая контент от людей, и отказался от некоторых вещей, свойственных для большинства новостных сайтов: платного доступа, большого количества рекламы, кликбейта, фотографий преступлений и автокатастроф.

У платного доступа есть несколько недостатков. По мнению издателя BoiseDev, платный доступ особенно в паре с кликбейтным заголовком создает эффект предвосхищения: сначала вы видите небольшую часть, восхищаетесь, а когда видите картину в целом — разочаровываетесь. Также платный доступ удерживает уже незаинтересованных людей просто потому, что они заплатили за подписку.

Полтора года назад на BoiseDev по инициативе издателя был запущен timewall — подборки, которые сначала доступны членам клуба, а затем после нескольких часов — широкой публике. Это дает выгоду членам клуба, но и не разочаровывает незаплатившего читателя, так как он не видит недоступных материалов.

Рассылка от BoiseDev приходит ежедневно в 16.00. Это время, по мнению издателя, отлично подходит для людей, которые заканчивают рабочий день. В новостную рассылку входят все материалы, опубликованные за день, и непринужденная преамбула от редактора. В среднем 70% читателей открывают рассылку ежедневно, а в течение месяца 94% открывают хотя бы одно из писем с рассылкой. Процент людей, которые не продлили свое членство, находится в низких однозначных цифрах.

Вместо бесконечных рекламных блоков на BoiseDev публикуется реклама местных брендов. На каждой странице находится не более четырех рекламных блоков.

Годовая подписка на BoiseDev стоит $110 в первый год и $160 в последующие.