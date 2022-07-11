Тимур Алиев: «Я знаю людей, которые смотрят 100 фильмов в год, а я смотрю столько за месяц»

В России к жанру «рецензии» обратились еще в 18 веке. Тогда ею занимались литературные критики. Работы Карамзина, а затем и Белинского, Добролюбова, Писарева становились самостоятельными произведениями искусства. Сейчас рецензию часто относят к журналистскому жанру. Особенно популярны и востребованы в России кинорецензии. Кому нужны рецензии в 21 веке, что из себя представляет современная рецензия, как отличить профессиональную рецензию от любительской? Где проходит граница субъективного и объективного начала? Об этом и многом другом ЖУРНАЛИСТ поговорил с кинокритиком, автором текстов в журналах «Искусство кино», «Сеанс», «Афиша Daily» Тимуром Алиевым.

— Как вы считаете, жанр рецензии ближе к искусству или аналитике?

— Давайте я начну немного издалека: рецензия совсем немного моложе, чем само кино. Если я не ошибаюсь, в 1907 году появилась первая кинорецензия. Изначально это был жанр журналистики, а журналистика, как бы сильно нам этого ни хотелось, не про искусство и творчество, а про умение работать с информацией, обрабатывать ее и подавать в определенном формате.

За прошедшие десятилетия, особенно за последние 20 лет жанр сильно поменялся и то, что считают рецензией сегодня, растворилось во многих смежных терминах. Если мы говорим про кино, есть, например, понятие кинообзора. Есть люди, которые просто выражают свое мнение и называют это рецензиями. Появились социальные сети, которые также послужили размытию терминологии: некоторые пишут отзыв, который многими воспринимается как критика. Для меня в рецензии есть творческое зерно. Это продукт интеллектуального труда, который можно отчасти отнести к искусству. Самые классные рецензии выходят, когда автор относится к изложению в форме эссе, а не как к какому-то тексту, в котором он обязан следовать условному перечню пунктов. Такой подход отчасти убивает творчество.

— Рецензия действительно сама по себе очень давний жанр, если говорить про «проторецензию», то можно, наверное, выделять творчество литературных критиков — Белинского, Писарева и так далее. Как вы считаете, что сейчас определяет современную рецензию?

— Есть одна пугающая тенденция: рецензии не читают. Возможно, это самый ключевой параметр последних 10-15 лет, когда рядовой зритель, желая что-либо узнать про фильм, открывает агрегаторы рецензий вроде Metacritic или Rotten Tomatoes. Человек может вбить название фильма и сериала, посмотреть на «процент свежести» и сделать вывод, будет он тратить время на просмотр или нет. На агрегаторах аккумулируются англоязычные рецензии, написанные на английском языке. Благодаря популяризации этих сервисов люди отвыкают читать тексты. Зачем, если можно ознакомиться с вынесенной агрегатором цитатой и «цветом» свежести от красного до зеленого.

Еще один важный аспект рецензий сегодня связан с тем, что в течение последних лет 5-10 рецензии в восприятии масс считаются инструментом пиара. Многие считают, что кинокритикам (в широком понимании этого термина) платят за хорошие тексты. Люди, которые так думают, наверное, не понимают механизм работы СМИ и конкретно отделов культуры внутри них. Им кажется, что, если человек похвалил кино, а тебе как зрителю оно не понравилось, значит, критика «купили» — вот его чемодан с деньгами от продюсера. Это огромное заблуждение, которое живет в умах аудитории по сей день.

— А как на самом деле работает эта сфера?

— Если мы говорим про условно классические СМИ, которые пока еще остались в нашей стране, то есть, как правило, в условной газете «Известия» разные рубрики, в том числе «Культура». Там сидит редактор, который отрабатывает определенную повестку культурной жизни страны — театра, музыки, литературы, искусства и, естественно, кино. Бывает, что редакции сотрудничают со множеством внештатных корреспондентов, которые специализируются на разных областях. Нужно отписать о французской новинке в прокате — есть Петров. Нужно взять интервью у художника из Италии — Сидоров. Все зависит от бюджетов изданий. Бывает, что нанимается пул редакторов, которые работают как универсалы — сегодня пишем о музыкальной премии, завтра об архитектурном форуме, послезавтра о кинофестивале в Каннах.

Выходит, допустим, фильм на актуальную тему или с какой-то звездой — нужно отработать этот инфоповод. Это не обязательно может быть рецензия. Например, выходит фильм об известном пианисте — редактор вспоминает реальных музыкантов в кино или делает подборку «N картин о пианистах». Если, допустим, известный режиссер возвращается в кино после большой паузы, будет уместно напомнить читателям, кто это такой, чем примечателен его стиль — заказывается формат «портрета героя». В случае сериалов выпускаются материалы в духе «Что было в предыдущих сезонах», так называемые рекапы серий и т.п. Аудитории не хочется пересматривать все, чтобы вспомнить — достаточно подчеркнуть важные события, а не расписывать в духе Википедии, кто куда пошел и кого встретил.

— А что вообще нужно сделать, чтобы редактор поручил конкретному человеку написать конкретный материал. Как происходит это «знакомство» с редактором?

— Это очень распространенный вопрос, я его получаю примерно раз в месяц. «Как начать писать куда-то?» или «Как обратиться к такому-то редактору?». Сегодня дистанция между автором и редактором минимальна — мы живем в век социальных сетей. Своим первым редакторам я просто писал в личные сообщения, в том числе в ныне заблокированных, например, в фейсбуке*. Примерно в духе «Добрый день, я такой-то, увлекаюсь такой-то областью кино, было бы интересно попробовать написать для вас о том-то». Плюс как перфекционист я собрал небольшую табличку публикаций — какое-то время я писал о кино для себя в собственном блоге. Некоторые редакторы отвечали, другие нет — это уже вопрос математической статистики.