Тимур Олевский уйдет с телеканала «Настоящее время»

Журналист Тимур Олевский покинет телеканал «Настоящее время». Эту информацию он сам подтвердил изданию «МБХ медиа».

Олевский сообщил, что уйдет по соглашению сторон в ближайшие несколько месяцев. Он также подчеркнул, что в соответствии с рабочим контрактом не может комментировать причины своего ухода.

По информации источников «МБХ медиа», увольнение Олевского связано с недавним стримом журналиста Олега Кашина, в ходе которого обсуждались конспирологические теории об отце жены политика Алексея Навального Юлии. По данным «Медиазоны», основанием для увольнения Олевского стало то, что он принял участие в стриме без согласования с руководством «Настоящего времени» вопреки требованиям рабочего контракта.

Ранее Кашин заявлял, что отец Юлии Навальной работал в спецслужбах и что он жив — вопреки заявлениям самой Навальной. По словам журналиста, он услышал эту версию от Олевского. Сам Олевский в стриме у Кашина говорил, что эта информация непроверенная и не предназначалась для публикации, но подчеркивал, что его как журналиста интересует происхождение супруги политика. Алексей Навальный после стрима опубликовал свидетельство о смерти отца своей жены.