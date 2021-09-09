Тинатин Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа»

С 8 сентября на позицию заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» назначена Тинатин Канделаки.
В новой должности Тинатин Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.). Кроме того, в зоне ответственности Тинатин будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.
Тина Канделаки:
Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены.
Источник: Газпром-медиа