Тинатин Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа»

С 8 сентября на позицию заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» назначена Тинатин Канделаки.

В новой должности Тинатин Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.). Кроме того, в зоне ответственности Тинатин будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.

Тина Канделаки: