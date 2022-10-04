Типографии могут остановиться из-за дефицита западного оборудования

Техника из недружественных стран в типографиях занимала около 90%. Остановка ее поставок привела к дефициту оборудования и запчастей, что может статьи причиной закрытия типографий.

По словам топ-менеджеров типографий, крупнейшими импортерами техники для издательств в России были Германия (например, компании Heidelberg, Manroland, KBA), Швейцария (Muller Martini), Италия (Smyth, Zechini), Канада, Япония и др. Некоторые поставки были прекращены из-за санкций. В том числе под санкции попало б/у оборудование.

Представители отрасли считают, что нужна государственная поддержка для решения проблемы. Однако пока конкретных действий в этом направлении нет.