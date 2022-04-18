Типографские краски: оценены возможности импортозамещения

Очередной, пятый по счету, пакет европейских санкций в отношении России включает в себя запрет на импорт в РФ полиграфических материалов, в том числе бумаги и типографской краски. При этом производство бумаги в России достаточно значительно, вопрос лишь в оперативной смене номенклатуры либо возможном ухудшении качества изданий. Сложнее обстоит дело с красками. Представитель некогда крупнейшего и последнего в России Торжокского завода полиграфических красок подтвердил «МК»: производства уже нет.

Сайт Торжокского завода функционирует, предприятие значится в числе участников отраслевых выставок в 2022 году. Однако представитель компании по телефону, указанному на сайте, вопросы «МК» прокомментировала коротко: «Нет завода, все. Банкрот».

В группах жителей Торжка в соцсетях есть свидетельства о банкротстве и возможной продаже завода в 2020 году (сумма, которую просили продающие за промплощадку площадью более 5000 кв.м, — 18 млн рублей). По свидетельствам жителей города, производство остановилось за несколько лет до банкротства. Построен завод был в 1963 году, а последняя попытка перезапуска, обновления продукции состоялась в конце 1990-х годов, после дефолта-1998. Однако в 2000-е Торжок не выдержал качественной и ценовой конкуренции с европейскими брендами.

— Российская краска, увы, оказалась непригодна для современной полиграфии, именно поэтому отечественные заводы ушли с рынка, — рассказала «МК» гендиректор Московской газетной типографии Ольга Верхняцкая. — То, что сейчас возможно организовать современное производство в короткие сроки, сомнительно — ведь за прошедшие двадцать лет это не получилось.

По словам эксперта, сложившаяся ситуация с типографской краской крайне серьезна. «Все типографии, — подтвердила Верхняцкая, — получают расходники если не «день в день», то в любом случае не держат многомесячных запасов. Поскольку сейчас типографская краска стала санкционным товаром, все зависит от того, сколько и какой краски осталось на складах поставщиков и в пути. Как только краска закончится — типографское производство, разумеется, остановится».

По словам директора типографии, полиграфисты сейчас ищут альтернативные источники поставок. Ситуация осложняется тем, что основной неевропейский производитель типографской краски — Южная Корея, которая присоединилась к антироссийским санкциям. Возможно ли закупать этот вид расходных материалов в Китае, пока не известно.

Между тем в Минцифры пообещали, что дефицита краски удастся избежать: для этого, как и в случае с бумагой, будет спешно восстанавливаться отечественное производство, а также производиться закупки в дружественных странах, в первую очередь в КНР. При этом ряд полиграфистов и дистрибьюторов «расходников» отмечают, что на данный момент китайские краски предлагаются по цене на 80–100% выше европейских, что грозит значительным ростом цен на полиграфическую продукцию.