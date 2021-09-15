16 советов редакторам: от «Бумаги», «7x7» и «Таких дел»

В Санкт-Петербурге прошел «Редсовет» — форум, на котором редакторы делятся личным опытом. Среди спикеров в этом году: главреды «Бумаги» и «7х7» Татьяна Иванова и Олег Григоренко, спецкор русской службы «Би-би-си» Анастасия Лотарева, редактор «Бумаги» Александра Шаргородская, старший редактор «Таких дел» Артем Беседин и другие. ЖУРНАЛИСТ подсмотрел у спикеров несколько приемов, которые сэкономят медиаменеджерам силы и время.

Александра Шаргородская, редактор неновостных форматов «Бумаги»

Разделяйте работу над новостными и неновостными материалами

В «Бумаге» есть два редактора: для новостных и неновостных рубрик. Раньше один человек отвечал в издании за все подряд: горячие инфоповоды, специальные материалы, лонгриды, интервью. Новости съедали большую часть редакционных времени и сил, поэтому другие материалы выходили реже.

Сейчас в редакции есть отдельный человек, который концентрируется только на новостях и каждый день планирует новостной выпуск. Это экономит время всем сотрудникам и оставляет энергию для работы над другими форматами.

Не пишите только о плохом

От плохих новостей устают не только читатели, но и журналисты. Первые оставляют меньше обратной связи, вторые — не так охотно работают. Авторы хотят общаться с интересными людьми и освещать приятные темы, а не множить криминальные сводки. Плохие новости собирают основные просмотры только в день публикации, развлекательные материалы — постоянно. Например, подкаст «Бумаги» «Молодость все» собрал 100 тысяч прослушиваний за три месяца и продолжает собирать спустя год после закрытия.

Артем Беседин, старший редактор «Таких дел»

Обращайте внимание на питч

Питч — это когда журналист «продает» редактору идею будущей статьи. На этом этапе расспрашивайте автора: почему материал будет интересен читателю, какая у текста будет примерная структура, каких героев искать и о чем они могут рассказать. Если автор может ответить на эти вопросы, приступайте к работе.

Не бросайте авторов

Будьте на связи с журналистом: пока он работает с текстом, договаривается с героями и собирает информацию в командировке. Постоянно общайтесь с ним: он может тратить время на ненужную фактуру, но при этом не идти на важную встречу. Следите, как автор понимает задачу текста, какой он составил план материала, как общается с сомневающимися источниками.

Хвалите

Отмечайте на полях сильные стороны текста: так автор лучше поймет, что от него ожидают и что срабатывает в его материале. Это повышает работоспособность в будущем.

Поставьте себя на место автора

Задавайте себе вопросы, если текст вас разочаровал. Почему так вышло? Что организационно было не так? Какие были ограничения в получении информации? Как этого избежать в будущем?

Олег Григоренко, главный редактор «7x7»

Договоритесь о терминах

В «7x7» есть неформальные регламенты и welcome-page для новеньких, в которых указаны все специальные термины. Это очень важно для внештатных корреспондентов и удаленной работы. Например, во многих регионах «заметкой» называют любой журналистский материал. Если не объяснить, что этот термин значит у вас в редакции, автор пришлет заметку на 15 тысяч знаков.

Общайтесь голосом в онлайне

На удаленной работе нет невербальной коммуникации — люди понимают друг друга хуже и начинают конфликтовать. Поэтому общайтесь голосом: так можно услышать интонацию собеседника и понять его настроение.

Ставьте маленькие и понятные задачи

Если дробить большие задачи на маленькие, это даст несколько преимуществ: будет легче объяснить задание, автор с большей вероятностью его поймет, и вы сможете контролировать процесс. Если у автора много маленьких задач, то легко отследить, где именно он ошибся.

Делайте несколько чатов

Создавайте раздельные беседы: для флуда, работы отдела новостей, разных проектов. Так будет легче искать информацию, а также отделять личное общение от рабочего.

Анастасия Лотарева, спецкор русской службы Би-би-си

Лонгриды — лицо и душа издания

Это экономически невыгодный формат, но лучшие СМИ мы знаем именно по большим расследованиям. Например, Meduza (признана в России иностранным агентом) без текстов Ильи Азара и Саши Сулим была бы просто СМИ с рерайтом новостей, хоть и отличным.

Работайте над материалом до того, как он написан

Хороший питч и план текста — залог успеха, с такой подготовкой почти невозможно написать плохой материал. Зато без питча и плана — очень легко.

Отвечайте за автора

Вы должны знать, где автор находится, что с ним происходит и не в опасности ли он. Если журналист отправился вечером в общежитие на краю города, будьте с ним на связи: созвонитесь, когда он зайдет в здание и когда выйдет; узнайте адрес, чтобы экстренно вызвать полицию. Если автор идет на митинг, то обеспечьте ему пресс-карту по новому образцу, специальный жилет и заранее получите адвокатский ордер, чтобы быстрее прислать подмогу.

Татьяна Иванова, главред «Бумаги»

У каждой встречи и планерки должна быть цель

Примеры целей: обмен информацией, поиск новых решений, оценка результатов, обсуждение творческих планов или просто приятный диалог с умными людьми.

Цель встречи определяет ее формат

«Синк» — утренние и вечерние встречи, на которых редакция обсуждает планы на день. «Викли» — общение в конце недели, когда все делятся планами на выходные и мнениями насчет вышедших материалов. «Ревью» — обсуждение творческих планов, которое проходит тет-а-тет. На креативных сессиях редакция ищет новые решения с помощью мозгового штурма. На ретроспективе оценивает результаты проекта.

Цель встречи определяет состав участников

На встрече должны быть только необходимые люди — не вся редакция. Чтобы направлять диалог в нужное русло, понадобится ведущий, или фасилитатор — человек, который профессионально занимается групповым общением. Он одновременно поддерживает комфортную атмосферу и помогает продуктивно работать: следит за соблюдением регламента встречи, дает сконцентрироваться на ее целях и содержании.