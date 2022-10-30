Как запустить успешный подкаст

Чек-лист для начинающих
Подкасты — популярный формат среди журналистов. Начать записывать подкасты довольно просто, а делать это можно где угодно. «Чтобы начать подкаст, нужно только одно — по-настоящему увлекаться той темой, которую вы выбрали. Аудиоформат дает людям возможность замедлиться, остановиться ненадолго и прислушаться к разговорам», — говорит Падма Прия, главный редактор и соучредитель Suno India.
Suno India — многоязычная и ориентированная на представителей разных поколений платформа для размещения подкастов. Ее цель — рассказывать в аудиоформате истории, которым уделяют недостаточно внимания.
Разработка концепции
Сколько людей — столько и подкастов, но у каждого подкаста должна быть цель и задача. Подкастеры должны понимать, на какие именно темы они будут выбирать контент и почему. Независимо от того, какая задача стоит перед подкастом: распространить важную информацию, привлечь новых клиентов для бизнеса или просто развлечь аудиторию — необходимо исследовать рынок и понять, какие продукты уже существуют и какую ценность будет иметь новый подкаст. Подумайте, чем ваш подкаст будет выделяться на общем фоне.
После этого стоит решить, какой формат выбрать для подкаста. Подкасты бывают разных типов, включая интервью; документальные и фикшн-программы, поставленные по готовому сценарию; обзор новостей и образовательные подкасты.
«Выбирайте формат, который соответствует содержанию вашего подкаста и подходит вашей теме», — подчеркивает Прия.
Любому подкасту нужен редактор. Выпуски должны быть как можно более лаконичными. Задача каждого подкастера, по мнению Прии, — сделать так, чтобы слушатели не теряли внимания на протяжении всего эпизода.
Оборудование для записи звука и программное обеспечение
Когда Прия с коллегами основали Suno India, у них не было дополнительных фондов. Но поскольку начать заниматься подкастингом довольно легко, а сам запуск не сопряжен с большими расходами, низкий бюджет не стал таким же серьезным препятствием, как это могло бы быть в случае с другими форматами.
Прия рекомендует начать с недорогого оборудования: телефон, приложение Zoom, хорошие наушники, петличный микрофон или персональный диктофон. Поп-фильтр для микрофона также поможет улучшить качество звука.
Напишите краткий план выпуска — так вы скорее будете придерживаться темы, а в результате потратите меньше времени на монтаж. Делать монтаж также будет легче, если вы выберете для записи правильное помещение: подойдет шкаф или другое место, где нет шума. Бесплатные программы для редактирования, такие как Audacity, легко скачать и освоить с помощью видеоуроков, которые можно найти на YouTube.
Пробные записи и монтаж — это ваш ключ к успеху, особенно в начале работы над подкастом. Составьте чек-лист для себя и для ваших гостей, чтобы обеспечить лучшее качество звука.
«Даже самые лучшие подкасты начинались с неудачных эпизодов и неудачного монтажа, — объясняет Прия. — Многие подкастеры сдаются из-за технических проблем».
Монтаж и публикация онлайн
После записи важно разделить эпизод на сегменты и почистить звук. Вставляйте только необходимые звуки и музыку, например, во вступлении или в переходах между сегментами выпуска.
Чтобы вам было удобно использовать файл, добавьте метаданные (например, ID3-теги), выберите формат mp3 и правильный битрейт. Добавив иллюстрации, указав категорию и описание к загруженному файлу, вы также поможете подкасту выйти на новую аудиторию.
Прия также призвала подкастеров внимательно читать условия бесплатных платформ перед загрузкой готового продукта, чтобы убедиться, что ваши права не будут нарушены.
Запуск
После того как подкаст будет опубликован на местных и международных агрегаторах, а несколько выпусков будут смонтированы и готовы к публикации, можно начать рассказывать о проекте своему сообществу. Прия советует найти в сети тех, кто уже интересуется темой вашего подкаста. Нишевые темы всегда пользуются успехом. Чтобы рассказать миру о вашем подкасте, можно запустить дополнительную рассылку или блог, писать о нем в соцсетях и готовить пресс-релизы.
На начальном этапе даже несколько сотен прослушиваний — хороший показатель. Не забывайте: вы боретесь за аудиторию с большим количеством разных подкастов. Продолжайте распространять информацию о своем подкасте в сообществе — это поможет вывести ваш проект на новый уровень и повысить вовлеченность слушателей.
Выбрав подходящую тему и аудиторию для подкаста, вы сможете привлечь внимание к темам, важным для определенных сообществ, или к историям, о которых мало рассказывают.
«Создавая подкаст, думайте о том, что ценного он принесет сообществам, на которые вы ориентируетесь», — говорит Прия.