Тиражи российской печатной прессы в 2018 году сократились на 10 %

Российская пресса заработала в 2018 году 18 млрд руб., что на 12 % меньше, чем годом ранее. Тираж российских печатных СМИ в 2018 году уменьшился на 8-10 %, при этом цены на печатную продукцию выросли, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин во время парламентских слушаний в Госдуме, посвященных проблемам печатных СМИ в России/

По сравнению с предыдущим годом снижения по деньгам не произошло, но оно не произошло в силу того, что поднялись цены на печатную продукцию. Поэтому количество экземпляров у нас стало меньше, а денег осталось столько же. Падение по экземплярам за прошлый год в рознице оценивается примерно от 8 % до 10 %.

По его словам, на печатные СМИ из бюджета всех уровней выделяется около 13 млрд руб. При этом региональная пресса финансировалась в 2018 году на сумму 556 млн руб.

Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский высказался за сохранение практики прямого субсидирования печатных газет и журналов. Он высказался за сохранение льготной ставки НДС в размере 10 % на производство и реализацию издательской продукции. Господин Сеславинский добавил, что в настоящее время продолжается тенденция к росту цен на газетную бумагу. За прошлый год она выросла на 15 %. За первый квартал 2019 года она уже выросла на 7 %.

Отметим, что, по данным союза издателей ГИПП, в 2018 году российская пресса подорожала в рознице в среднем на 19,8 %.

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