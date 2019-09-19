TJ создали «Лигу авторов» — сообщество писателей лонгридов при поддержке редакции

Интернет-издание TJ объявило о создании Лиги авторов TJ — новой системы работы с авторами.

Лига авторов TJ — это сообщество журналистов и пользователей, которые пишут свои материалы на TJ. Это понятный способ реализовать свой потенциал в написании текстов, помочь сделать это другим единомышленникам и получить от этого пользу.

В заявлении редакции уточняется, что издание будет использовать два похода, чтобы объединить разных пользователей — от тех, кто хочет сам придумывать себе темы и чтобы его материалы не редактировали, до тех, кто хочет в будущем работать в журналистике (или конкретно в TJ).

В качестве мотивации издание предлагает начинающим авторам почувствовать себя частью сообщества и получить советы по развитию, а регулярным авторам — давать ссылки на внешние ресурсы, которые могут быть монетизированы, получать охваты за счет публикации материалов в соцсетях TJ и сдельную плату за тексты , а в будущем — обрести постоянную работу.

Чтобы присоединиться к Лиге авторов, нужно отправить заявку на почту editors@tjournal.ru. Все, что должно быть в письме:

• Тема письма — «Лига авторов TJ. Заявка»;

• Начните с рассказа о себе: нас интересует имя, возраст, город, место работы (текущее и прошлые);

• Расскажите, в чём вы разбираетесь — может быть, вы работаете в рекламном агентстве, но знаете всё про советские танки;

• Дайте ссылки на ваши публикации, если такие есть. Не надо на всё — нас интересуют только статьи (длинные тексты, лонгриды);

• Предложите не менее трёх тем для материалов, которые лично вы могли бы написать на TJ (любых — интервью, статей, разборов). В таком формате: заголовок, подзаголовок, подробности. Это — самый важный этап заявки: нам нужно оценить ваш подход к мышлению форматами лонгридов;

• Укажите ссылки на соцсети, почту, на которую в случае одобрения заявки вам нужно будет выслать приглашение в Trello (систему для совместной работы, которую мы используем для планирования тем и дат выхода материалов), а также телефон или юзернейм в Telegram для добавления в чат Лиги авторов.