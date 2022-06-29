ТНТ и ГИТИС объявляют всероссийский Конкурс современной комедии к 400-летию Мольера

По сценарию победителя снимут сериал для показа на ТНТ, а по пьесе поставят спектакль в одном из театров России.

Телеканал ТНТ и Российский институт театрального искусства — ГИТИС при поддержке видеохостинга Rutube запускают всероссийский Конкурс современной комедии, приуроченный к году 400-летия Мольера — создателя классической комедии, комедиографа и актера.

Конкурс комедии имени Мольера среди сценаристов и драматургов – шанс для начинающих и опытных авторов заявить о себе на всю страну и зажечь свое имя на небосклоне креативной индустрии. К конкурсу могут быть представлены как комедийные сценарии, так и пьесы. Это возможность продвинуть свою работу, ведь организаторы конкурса – крупные киты медиаиндустрии и искусства: ТНТ — поставщик развлекательного контента на телевидении, ГИТИС — творческий вуз режиссерских и актерских талантов, Rutube — национальный видеохостинг, площадка для публикации и просмотра видеоконтента. От заявки на конкурс до премьеры проекта один шаг: хороший текст не останется без внимания, и мечта может вмиг стать реальностью.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и отправить свой сценарий или пьесу. Прием работ стартует 27 июня и продлится до 31 августа 2022 года. Лучший сценарий попадет в руки продюсеров развлекательного канала и превратится в сериал на ТНТ, а пьеса станет стартом для новой современной постановки в одном из театров. Помимо этого, 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современных российских комедий», который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС.

В жюри проекта – и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие значимые фигуры индустрии. Также определять лучшие работы будут авторы хитов ТНТ: от «Реальных пацанов» и «Интернов» до «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Звоните ДиКаприо», а также эксперты ГИТИСа, раскрывшие таких звезд, как актеры Александр Петров, Любовь Аксенова, Иван Янковский и Настасья Самбурская, сценарист и режиссер Жора Крыжовников.

Подробнее о Конкурсе комедии имени Мольера на сайте Российского института театрального искусства — ГИТИС

https://gitis.net/projects/molyer/