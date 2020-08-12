От мала до велика: как превратиться в журналиста в любом возрасте

Различные способы покорения профессии в подборке материалов:

Если ваш ребенок мечтает стать журналистом:

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать редактором, как развить практические навыки чада, и кем он сможет работать –– все подробности в статье Мела.

В журналистику не через журфак: как начать путь в профессию и не сойти с ума​

Решение ворваться в творческую профессию бывает спонтанным, а путешествие по профессиональной тропе может не включать университет. Практические советы для тех, кто решил обойти журфак стороной.



Как стать журналистом, когда тебе почти 40: 10 советов тем, кто хочет изменить свою жизнь

Профессиональное выгорание и современная действительность порой заставляет менять род деятельности. О способах найти новую профессию и подступить к журналистике в нашем материале.

10 советов Павла Шереметева будущим журналистам

Изнанка телевидения и принципы журналистики в сборнике лекций от бывшего ведущего “Первого канала” Павла Шеремета.

Что делать, если хочешь в телевизор

От новостного корреспондента до ведущего собственной программы: телевизионщики из разных городов России рассказали о тонкостях своей работы.

Топ-10 навыков для журналистов будущего

Нейросеть и искусственный интеллект уже ворвались на журналистское поле боя. Узнайте как стать профессионалом в недалеком будущем в материале Журналиста.

Тест: Справишься ли ты с работой журналиста?

Чтобы стать журналистом, нужно понимать основы профессии и знать базовые правила написания текстов. Тест студенческой газеты Gaudeamus проверит, насколько вы готовы к работе.