Только 1% россиян полюбил «удалёнку»

Основная часть опрошенных россиян после снятия ограничительных мер планируют вернуться к обычной жизни. При этом только 1,1% россиян хотят продолжать работать из дома после отмены режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Опрос 11,1 тыс. человек по всей России показал, что 38,2% жителей страны мечтают о прогулке на свежем воздухе, 32% с нетерпением ждут встречи с родственниками и друзьями, 26,4% планируют вернуться на работу. Развод с супругой или супругом в планах у 1,2% опрошенных.

Зачительно меньше по сравнению с началом апреля стала потребность среди россиян в масках и антисептиках, сейчас об этом говорят 63% респондентов. Хватает россиянам и информации о коронавирусе и мерах по борьбе с ним, однако четверть респондентов заявили, что им необходима информационно-разъяснительная работа.

При этом большинство российских работодателей не хотят сохранять «удаленку» после окончания пандемии. По их мнению, дистанционная работа менее качественная. На это указали 82% опрошенных, только 14% не заметили никакой разницы.