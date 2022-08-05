Только четверть иностранных брендов полностью покинули Россию

27% иностранных брендов, арендующих площади в российских ТЦ, покинули страну. Ещё 51% зарубежных марок приостановили деятельность, 22% проводят реструктуризацию. Подавляющее большинство брендов, приостановивших свою деятельность (70%), относятся к fashion-сегменту.

В Минпромторге сообщили, что уход отдельных иностранных компаний с российского рынка не должен оказать существенного влияния на положение ТЦ в стране. Приостановившие свою работу ритейлеры, как правило, продолжают исполнять обязанности перед арендодателями, а в большинстве своем зарубежные компании заинтересованы как можно скорее возобновить деятельность и прорабатывают для этого различные варианты — договариваются с российским менеджментом, используют доверительное управление либо продают свои активы независимой организации.

Напомним, в числе компаний, объявивших о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л'Окситан»). В списке приостановивших свою деятельность компаний — Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski.