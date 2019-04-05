Топ-10 массовых розыгрышей читающей публики

Фейки без злого умысла
Считается, что первый массовый первоапрельский розыгрыш прошел в Москве еще в 1703 году. Тогда глашатаи ходили по улицам и приглашали всех на «неслыханное представление». А когда в назначенный час распахнулся занавес, многочисленные зрители увидели лишь надпись: «Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось. К счастью, за столетия шутники отработали свои навыки. ЖУРНАЛИСТ собрал топ-10 шуток СМИ за последние 50 лет.
ЛЕНИН В ДИСНЕЙЛЕНДЕ
В 1995 году в ирландской газете The Irish Times появилась статья о том, что Disney Corporation ведет переговоры с российской стороной о покупке забальзамированного тела Владимира Ленина. Компания якобы хотела разместить мавзолей в Евродиснейленде, при этом «тело советского вождя будет освещаться стробоскопами, чтобы подчеркнуть бледность лица», а посетители смогут послушать речь президента США Рональда Рейгана об империи зла и прикупить футболки с ленинской символикой.
КОГДА ГОРИЛЛЫ НЕДОСТАТОЧНО
Иногда розыгрыши приводят к печальным последствиям. В 2008 году шутники сообщили в американские СМИ, что у них есть тело снежного человека. На специально организованной пресс-конференции калифорнийские поклонники йети рассказали, что заплатили 50 тыс. долларов за тело, и даже получили поддержку средств массовой информации, в том числе CNN. Фотографии тела мгновенно распространились по интернету. Однако позже оказалось, что йети — это всего лишь замороженный во льду костюм гориллы. У шутников были проблемы с законом, кроме того, один из них оказался офицером полиции и был уволен.
ЭТОТ ОПАСНЫЙ ЗАПАД
Порой безобидные шутки СМИ доходят до самого высокого уровня. Так, в 1993 году власти КНР заклеймили первое апреля как опасную западную традицию именно после розыгрыша. Накануне «Китайская молодежная газета» пошутила над одним из самых острых законов для китайского общества и написала, что правительство решило освободить кандидатов наук от запрета иметь больше одного ребенка. Хотя под статьей было указано, что это первоапрельская шутка, сообщение успели повторить гонконгская газета New Evening News и международное информационное агентство Agence France-Presse.
«КАК НАРУШАЛ, ТАК И БУДУ»
Впрочем, юмор журналистов не вписывается в рамки одного Дня дурака. В октябре 2007 года активно обсуждалась новость из мира науки: те самые британские ученые якобы выяснили, что большинство водителей, которые нарушают правила дорожного движения, являются латентными гомосексуалистами. В списке нарушений, свидетельствующих о возможной нетрадиционной сексуальной ориентации, значились: выезд на полосу встречного движения, резкое перестроение из ряда в ряд, «подрезание» и частые беспричинные разгоны-торможения. Реакция на эту заметку, по словам ее автора, была разной: от поддержки идеи «британских ученых» до протеста — «как нарушал, так и буду».
БОРЩ‑СЕНСАЦИЯ
Тема сенсационных открытий ученых кажется неисчерпаемой для журналистских фейков. В 2011 году сайт mir24.tv сообщил, что исследователи из Харьковского национального университета пищевой промышленности доказали, что борщ обладает полупроводниковыми свойствами. Утверждалось, что это открытие позволит на 15 % сократить количество используемой электроэнергии (если борщ без сметаны). Читатели поспешили продолжить эксперимент, чтобы выявить и другие, не менее полезные свойства любимого блюда.
КАНИСТРУ ДО КРАЕВ, ПОЖАЛУЙСТА!
В 1987 году в норвежской газете Bergens Tidende была опубликована статья, в которой сообщалось о конфискации 10 тысяч литров контрабандного вина. Всех жителей Бергена приглашали в центральный магазин, где каждый мог получить свою долю изъятого товара. Неудивительно, что утром у дверей магазина образовалась целая очередь людей с бутылками и канистрами. Кстати, норвежские СМИ неоднократно шутили о том, что государственной монополии нужно избавиться от вина, и призывали читателей прийти на распродажу со своей тарой. И каждый раз у магазинов выстраивались очереди! В общем, не всегда in vino veritas.
ДВЕ ГОЛОВЫ — ХОРОШО, А ТРИ — ЛУЧШЕ
В 2002 году РИА «Новости» заявило, что в Совете Федерации рассматривают вопрос о замене двуглавого орла в гербе России на трехглавого. По версии авторов фейка, такой герб «будет более справедливым», поскольку олицетворяет «все три ветви власти — не только законодательную и исполнительную, но и судебную». Журналисты выступили с предложением добавить еще одну голову — как символ четвертой власти СМИ.
ДОБАВИТЬ КРАСОК ПЕТРУ I
В 2015 году режиссер и продюсер Михаил Перельман и его команда рассказали о странном ночном происшествии в центре Москвы: художники добавили яркости знаменитому памятнику Петру I в исполнении Зураба Церетели. Чтобы добиться такого результата, инициаторам пришлось использовать альпинистское снаряжение и несмываемые краски, говорилось в репортаже. Москвичи, узнав о происшествии, отправились на набережную смотреть на цветного Петра.
ТИПОГРАФСКИЙ РАЙ
В 1977 году британская газета The Guardian создала не просто первоапрельский фейк, а целую страну! Журналисты презентовали новую республику Sun Serriffe (разновидность типографского шрифта), расположенную в Индийском океане на нескольких островах в форме точки с запятой. Читателей не смутило, что столица носила название Bodoni (также шрифт), два основных острова — Upper Caisse (верхний регистр) and Lower Caisse (нижний регистр), а правил страной диктатор M J Pica (единица измерения типографского кегля). Впрочем, на территории большинства райских пляжей туристам ничего не угрожает, говорилось в статье. Телефоны в издании в этот день звонили не переставая, так хотелось читателям узнать побольше о Sun Serriffe.
БЕГЕМОТ VS THE BEAST
В 2009 году газета The Moscow Times объявила, что на саммит «Большой двадцатки» президент Дмитрий Медведев прибудет на лимузине «ЗИЛ», который может выдержать ядерный взрыв. Машина российских производителей более безопасна, чем The Beast президента США Барака Обамы. Наша «ласточка» весит 16 тонн, а колеса автоматически превращаются в гусеницы. Но и это еще не все! По словам источников, «толщина титановой крыши российского автомобиля составляет 12 сантиметров, так что по ней может проехать танк Т-72», а окна выдержат прямой выстрел из гранатомета! Инсайдеры прозвали машину «Бегемотом». Однако на этом история не закончилась. The Guardian и Der Spiegel опубликовали эту новость, а южнокорейские издания даже связались с The Moscow Times, чтобы получить более подробную информацию.