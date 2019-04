Топ-10 массовых розыгрышей читающей публики

БЕГЕМОТ VS THE BEAST

В 2009 году газета The Moscow Times объявила, что на саммит «Большой двадцатки» президент Дмитрий Медведев прибудет на лимузине «ЗИЛ», который может выдержать ядерный взрыв. Машина российских производителей более безопасна, чем The Beast президента США Барака Обамы. Наша «ласточка» весит 16 тонн, а колеса автоматически превращаются в гусеницы. Но и это еще не все! По словам источников, «толщина титановой крыши российского автомобиля составляет 12 сантиметров, так что по ней может проехать танк Т-72», а окна выдержат прямой выстрел из гранатомета! Инсайдеры прозвали машину «Бегемотом». Однако на этом история не закончилась. The Guardian и Der Spiegel опубликовали эту новость, а южнокорейские издания даже связались с The Moscow Times, чтобы получить более подробную информацию.