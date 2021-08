Топ-10 книг от журналистов

Том Вулф «Электропрохладительный кислотный тест» (1968)

Вулф — икона «новой журналистики» 60-70х. Работал в The Republican, The Washington Post, New York Herald Tribune.

Для фанатов американской культуры 60-х, творчества Кизи (автора «Пролетая над гнездом кукушки» и участника главных событий), хиппи и свободы нравов.

Бодрая веселая книга о бодрой веселой жизни субкультурной коммуны «Веселые проказники», которая популяризировала ЛСД. Название, внезапно, тоже имеет смысл — «электропрохладительным напитком» с морем ЛСД угощали на вечеринках коммуны (иногда гости даже не знали, что в напитки добавили наркотик). «Кислотный тест» был противопоставлением постулата о приеме ЛСД. Ученые того времени утверждали, что его нужно принимать в спокойной обстановке и относиться к процедуре как к духовному, сакральному опыту. «Веселые проказники» решили иначе: позвали кучу народа, врубили громкий рок, светомузыку и включили фильмы с ослепляющей стробоскопической пульсацией.

Текст книги тоже безумен: проза мешается со стихами, появляется неясная орфография. Некоторые рецензенты отмечают, что из-за этого тяжело читать роман. Примечательно, что сам автор не пил пиво с лидером группы, как Томпсон (и не употреблял ничего другого), не состоял в коммуне.

Елена Дьякова, театральный критик, обозреватель «Новой газеты», пишет:

«Документальный роман молодого Вулфа сверкал всеми красками Калифорнии и неоном ночных хайвеев, звенел бубенчиками и бисером «детей цветов», отбрасывал в сознание резкие черные тени мексиканских бродяг, голосующих на обочинах».