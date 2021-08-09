Топ-10 книг от журналистов

Евгения Письменная, специальный корреспондент агентства Bloomberg, считает, что каждый журналист должен написать хотя бы одну книгу. Подобрали десять книг российских и зарубежных журналистов. Среди них — издания о политике и финансах, вымирании и маньяках, тоталитаризме и байкерах.
Евгения Письменная «По большому счету. История Центрального Банка России» (2019)
До Bloomberg Евгения работала в «Ведомостях», «Русском Newsweek», «Известиях», где тоже была связана с финансами и экономикой. Ее книга подойдет экономическим журналистам или тем, кто хочет больше узнать о бизнесе.
Письменная рассказывает, как политические и экономические изменения влияли на Центральный Банк с 1990 по 2014. Пирамиды, забастовки, падение рубля — все это здесь. Журналистка взяла комментарии у всех пяти глав Центробанка о том, как те выстраивали отношения с коммерческими банками и пытались решить постоянные проблемы в экономике. Повествование динамичное и не академическое, ведется человеческим языком, а сама Письменная говорит, что «некоторые сюжеты из жизни ЦБ годятся для съемок триллеров».
Леонид Парфенов, журналист и автор «Намедни», о книге Письменной:
«Считать чужие деньги — интереснее всего. Эта книга пересчитала их все. Нам осталось перечитать».
Элизабет Колберт «Шестое вымирание. Неестественная история» (2014)
Колберт с 1999 пишет в The New Yorker об экологии. Среди работ журналистки сериал о глобальном потеплении. За книгу «Шестое вымирание» она получила Пулитцеровскую премию в области научной литературы в 2015, а Билл Гейтс и Барак Обама поместили книгу в личную подборку произведений, которые следует прочесть каждому.
В книге Колберт отправилась на исследования вместе с учеными: читатель встречает геологов, ботаников, биологов. Журналистка объезжает планету от Австралии до Германии и лазает по пещерам в поисках исчезающих летучих мышей. Она пытается выяснить, к чему привели разрушительные действия людей и сможет ли природа оправиться от этого.
Подробно рассказывается о глобальном перемещении животных человеком и том, насколько это опасно. Оказывается, что в некоторых местах неаборигенные виды превышают число местных.
Книга — пример того, как журналисту стоит говорить о науке. Здесь нет давления на жалость или постоянного осуждающего тона в адрес читателя. Колберт подчеркивает: способность человека менять мир вокруг себя неизменно бы привела к этой катастрофе.
National Geographic о книге Колберт:
«Научная строгость и насмешливый юмор заставляют переворачивать страницу за страницей».
Барбара Демик «Повседневная жизнь в Северной Корее» (2009)
Демик — бывший сотрудник The Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, New Yorker. Ее книга рекомендуется политологам и политическим журналистам, а также тем, кто интересуется жизнью жителей КНДР и мировыми культурами.
Барбара пишет о быте и нравах Северной Кореи. В книге комментарии более 100 перебежчиков, в том числе доктора Ким, бывшей сторонницы северокорейского режима.
Она рассказывает о бедности, которая царит в сфере медицины, в том числе о том, что иногда медики отдают пациентам свою кровь и свои кусочки кожи, а вместо пакетов для внутривенных вливаний используют бутылки из-под пива. «Ей [доктору Ким]все еще хотелось верить, что ее страна — лучшее место в мире. Убеждения, которые она лелеяла всю жизнь, будут подтверждены. Но теперь она не могла отрицать то, что прямо смотрело ей в глаза: собаки в Китае ели лучше, чем врачи в Северной Корее», — пишет Демик.
Журналистка говорит о тюрьмах КНДР, классовом делении и крупных событиях страны времен Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, предшественников сегодняшнего лидера.
The Washington Times о книге Демик:
«Книга сочетает авторитетность серьезного исследования с увлекательностью романа».
Саша Сулим «Безлюдное место: Как ловят маньяков в России» (2020)
Журналистка, известная своим интервью с ангарским маньяком, которое приводят в пример качественного материала об убийцах. Бывший специальный корреспондент «Медузы» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), работала в The Hollywood Reporter и «Индустрии кино».
Рекомендуем, если вы увлечены криминалистикой, темой маньяков или правоохранительной системой России.
Журналистка рассказывает историю расследования о Михаиле Попкове, убившего 80 человек в Ангарске и его окрестностях. В книге Сулим пытается разобраться не столько в вопросе как ловят маньяков в России, сколько почему их не ловят. На первый план выдвигается не сам Попков — в книге говорят о людях, которым не все равно: о полицейском, который посвятил жизнь поиску виновного, о выживших жертвах, о близких убитых.
Один из читателей о книге Сулим:
«Автор с художественной тонкостью погружает читателя в город, описывает его историю, словно город и сам здесь действующее лицо. Такие книги нужно читать, об этом нужно говорить, ведь самое страшное (и эта мысль в «Безлюдном месте» шла красной нитью) – это равнодушие».
Джон Кракауэр «В диких условиях» (1996)
Кракауэр работал в National Geographic, Rolling Stone, Outside, Architectural Digest и Smithsonian.
Книга подойдет сторонникам аскетизма или любителям путешествий, риска и документалистики.
«В диких условиях» — реальная история 24-летнего Кристофера Маккэндлесса, американского путешественника. После окончания престижного университета он пожертвовал все деньги объединению благотворительных организаций, сменил имя на Александра Супербродягу и стал кочевником. Он стремился прожить в дикой природе несколько месяцев в полной изоляции от общества, занимаясь охотой и собирательством. Через полгода его нашли мертвым в заброшенном автобусе.
Книга о жизни кочевника была бестселлером, ее перевели на 30 языков и сняли по ней не менее успешную экранизацию.
Сам Супербродяга стал культовой фигурой, а его маршрут повторяли туристы. Из-за этого властям даже пришлось убрать автобус, где умер Маккэндлесс: дорога к нему была опасной, и спасателям постоянно приходилось эвакуировать неподготовленных путешественников.
Джон Кракауэр, автор:
«В попытке понять МакКэндлесса я с неизбежностью должен был затронуть куда более широкие темы – власть дикой природы над воображением американцев, притягательность экстремальных приключений для молодых людей определенного склада ума, запутанные, напряженные узы между отцами и детьми. В результате этих петлистых расследований появилась книга».
Галина Юзефович, литературный критик:
«Книга (...) Джона Кракауэра — это история не победы, но поражения. Гибель молодого Криса МакКэндлесса (...) становится для Кракауэра поводом поговорить об оборотной — куда более трагической и мрачной — стороне порывов к абсолютной свободе».
Роберт Грейсмит «Зодиак» (1986)
Грейсмит — бывший карикатурист политической рубрики в San Francisco Chronicle.
Советуем, если интересуетесь темой маньяков, журналистских расследований или смотрели экранизацию Финчера.
«Зодиак» — документальная проза Грейсмита, в которой он излагает свою версию событий о главном серийном убийце 60-х годов. При работе над романом Грейсмит общался со следователями, родственниками и выжившими жертвами. В книгу помещены сканы зашифрованных посланий и открыток Зодиака, его приблизительный портрет и рисунки карикатуриста. В течение 13 лет автор был одержим этой темой, и это заметно: в тексте прослеживается заинтересованность Грейсмита в том, что он хочет рассказать читателю. Книга поможет сформировать собственное видение об убийце и поиграть в детектива.
Из минусов: сухой текст и не лучший перевод, лучше читать в оригинале. Книга наполнена сложной терминологией без сносок.
Отзыв читателя:
«Это не чисто газетное исполнение, но и не переливание воды. Грейсмит нашел золотую середину. Примерно одна пятая часть представляет собой изложение материала от лица Грейсмита, когда Роберт вступает в дело и ведет собственное расследование. Если до этого происходящее может быть знакомо по страницам сети, то часть от Грейсмита — это сундук с сокровищами. Читать финал очень интересно. И это даже с учетом того, что априори известно — Зодиак не пойман, его личность не раскрыта».
Мари Гринде Арнтцен «Дресс-код. Голая правда о моде» (2013)
Мари пишет для норвежских газет Aftenposten и Dagens Næringsliv и преподает в Школе модной индустрии (SoFI) в Осло.
Книга подойдет фэшн-журналистам, дизайнерам и поклонникам модной индустрии. Или противникам, которые хотят поднабрать аргументов «против».
Почему Анне Винтур можно быть стервой, как мода и человек стали едины, почему фэшн — противоположность смерти и как мода стала злом — все здесь, в исследовании Мари Гринде Арнтцен.
Из предисловия:
«Я решила написать книгу о том, что мода — одновременно язык, власть и средство самопознания. Мне захотелось снять с нее все облачения — слой за слоем — чтобы увидеть суть этого явления, бизнеса и искусства. Однако я нашла больше, чем ожидала. Правда о человеческом стремлении к красоте оказалась неприглядной».
Хантер Томпсон «Ангелы Ада» (1966)
Томпсон — политический корреспондент Rolling Stone, основатель гонзо-журналистики. Это направление, где автор — главное действующее лицо, непосредственный наблюдатель событий. Гонзо характеризуется черным юмором и сленгом.
Роман о быте и нравах банды байкеров, в которую внедрился автор. Томпсон путешествовал с группировкой два года, видел их подвиги и преступления, ссоры и примирения, веселье и проблемы. Журналист пьет пиво с главарем, рассказывает об истории банды, значении их нашивок, проблемах с законом. Однако, даже подружившись с Ангелами Ада, нельзя быть уверенным в своей полной безопасности, что доказывает финал книги. Сами герои романа сказали, что произведение Томпсона — это «единственная правда, которая когда-либо была о них написана».
Однако книга не только о тусовке байкеров. Томпсон говорит и об устройстве Америки второй половины XX века: обществе, властях, медиа. Все они только рады подталкивать других на преступления, чтобы лишний раз утвердиться в собственной непогрешимости.
Отзыв читателя:
«Эта книга не оправдывает всех действий и результатов, не уменьшает значимости этого явления. Этой книге наплевать на своего читателя, как и Ангелам на всех, кто стоит на пути их железных колесниц. Здесь выставляется напоказ голая правда без всяких прикрас, и только человеку, набравшемуся смелости открыть и погрузиться в дикую смесь абсурда, агрессии и драйва, решать, что с этой правдой делать и как вообще дальше жить».
Том Вулф «Электропрохладительный кислотный тест» (1968)
Вулф — икона «новой журналистики» 60-70х. Работал в The Republican, The Washington Post, New York Herald Tribune.
Для фанатов американской культуры 60-х, творчества Кизи (автора «Пролетая над гнездом кукушки» и участника главных событий), хиппи и свободы нравов.
Бодрая веселая книга о бодрой веселой жизни субкультурной коммуны «Веселые проказники», которая популяризировала ЛСД. Название, внезапно, тоже имеет смысл — «электропрохладительным напитком» с морем ЛСД угощали на вечеринках коммуны (иногда гости даже не знали, что в напитки добавили наркотик). «Кислотный тест» был противопоставлением постулата о приеме ЛСД. Ученые того времени утверждали, что его нужно принимать в спокойной обстановке и относиться к процедуре как к духовному, сакральному опыту. «Веселые проказники» решили иначе: позвали кучу народа, врубили громкий рок, светомузыку и включили фильмы с ослепляющей стробоскопической пульсацией.
Текст книги тоже безумен: проза мешается со стихами, появляется неясная орфография. Некоторые рецензенты отмечают, что из-за этого тяжело читать роман. Примечательно, что сам автор не пил пиво с лидером группы, как Томпсон (и не употреблял ничего другого), не состоял в коммуне.
Елена Дьякова, театральный критик, обозреватель «Новой газеты», пишет:
«Документальный роман молодого Вулфа сверкал всеми красками Калифорнии и неоном ночных хайвеев, звенел бубенчиками и бисером «детей цветов», отбрасывал в сознание резкие черные тени мексиканских бродяг, голосующих на обочинах».
Кэролайн Криадо Перес «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных» (2019)
Кэролайн — фриланс-журналистка, публиковалась в The Guardian, Telegraph, The Washington Post и New Statesman.
В исследовании о гендерном неравенстве Перес рассказывает о том, что в мире за человека «по умолчанию» используют мужской пол и пишет, как недостаток данных о женщинах влияет на их безопасность.
Первая часть посвящена бытовой жизни: уборке снега, системе расписания общественного транспорта. Далее журналистка пишет о работе: здесь говорится о парковках для беременных, температуре кондиционеров в общих пространствах. Потом идут технологии, медицина, политика и война.
Журналистка говорит языком фактов о современных проблемах. И фактов этих более 1000 — в конце книги приводятся все источники, на которые ссылается Перес.
Ксения Чабаненко, автор YouTube-канала Techies о женщинах в технологиях:
«Как связаны Юрий Дудь, Кремниевая долина и гендерное неравенство, имеющее очень глубокие доисторические корни? Оказывается, напрямую. В трехчасовом фильме Юрия „Как устроена IT-столица мира“ среди героев не появилось ни одной женщины, работающей в сфере технологий. Прочитав книгу, вы поймете, что в этом, казалось бы, незначительном факте нет ничего странного. Мир, начиная с размера клавиш рояля и заканчивая расчетом безопасных доз токсичных средств, все еще не рассчитан на половину населения планеты. Я очень рекомендую прочесть эту книгу и мужчинам и женщинам. И тогда популярная фраза «так исторически сложилось» обрастет точными примерами и их последствиями (иногда это вывих бедра, а иногда — смерть от интоксикации) — такими важными для понимания глубины явления и изменения того, что сделано несправедливо или из-за нехватки данных».
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:
«В книге Кэролайн Криадо Перес — исключительно статистические данные о том, как на основании аналитики, не учитывающей гендерной специфики, принимаются решения. Например, сиденья и ремни безопасности в автомобилях не учитывают особенностей женского телосложения и антропометрии. Женщины как будто бы обнулены и становятся невидимыми в мире, который смоделирован мужчинами. Факты, факты и еще раз факты! Книга впечатлит каждого здравомыслящего человека».