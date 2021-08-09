Топ-10 книг от журналистов

Евгения Письменная «По большому счету. История Центрального Банка России» (2019)

До Bloomberg Евгения работала в «Ведомостях», «Русском Newsweek», «Известиях», где тоже была связана с финансами и экономикой. Ее книга подойдет экономическим журналистам или тем, кто хочет больше узнать о бизнесе.

Письменная рассказывает, как политические и экономические изменения влияли на Центральный Банк с 1990 по 2014. Пирамиды, забастовки, падение рубля — все это здесь. Журналистка взяла комментарии у всех пяти глав Центробанка о том, как те выстраивали отношения с коммерческими банками и пытались решить постоянные проблемы в экономике. Повествование динамичное и не академическое, ведется человеческим языком, а сама Письменная говорит, что «некоторые сюжеты из жизни ЦБ годятся для съемок триллеров».

Леонид Парфенов, журналист и автор «Намедни», о книге Письменной:

«Считать чужие деньги — интереснее всего. Эта книга пересчитала их все. Нам осталось перечитать».