Топ-5 популярных отказов отвечать на запрос редакции, которые можно оспаривать

То, что редакции СМИ имеют право запрашивать информацию и получать ответ в семидневный срок, знают, наверное, все журналисты. Механизм запросов и правила ответов на них закреплены в статьях 39–41 Федерального закона «О средствах массовой информации».

Но даже эта привилегия не спасает от барьеров, которые порой ставят сотрудники организаций, не желающие общаться с прессой и отвечать на вопросы журналистов. Эксперты Центра защиты прав СМИ* выбрали пять распространенных «отписок», которые нередко оказываются надуманными и не всегда соответствуют законодательству.

«Мы коммерческая организация, отвечать не обязаны»

Это распространенное заблуждение. Статья 39 ФЗ «О средствах массовой информации» не делает никаких оговорок относительно частных или коммерческих предприятий:

«Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц». То, что мы называем коммерческим или частным, по закону – тоже организация. И судебная практика подтверждает такую позицию. Было немало случаев, когда редакции обращались в суды из-за отказа частных фирм отвечать на запрос и выигрывали иски.

«Мы отвечаем только на запросы, которые приходят на бумаге»

Требование присылать запрос на бумаге обычной почтой или приносить лично – незаконное. Та же статья 39 ФЗ «О СМИ» говорит, что запрос может быть направлен как устно, так и письменно. То есть фактически закон разрешает запрашивать информацию даже в обычном телефонном разговоре.

Однако, если вы хотите, чтобы у вас были доказательства того, что вы отправили запрос в организацию, лучше всего его оформить письменно. И тут возможны разные варианты: его можно отправить по электронной почте, по факсу, письмом через «Почту России» или даже отвезти лично.

Обратите внимание: закон дает возможность запрашивать информацию не журналисту, а редакции СМИ. Поэтому формально организация может отклонить запрос, если он не подписан главным редактором и на нем нет редакционной печати. Надежный вариант – запрос на редакционном бланке, с исходящим номером, реквизитами редакции, печатью и подписью главреда. Письменный запрос лучше направлять не просто текстом в «теле» письма, а в формате прикрепленного к сообщению по электронной почте скана документа с датой, подписью редактора на бланке редакции. Так будет надежнее в случае отказа в суде.

«Это государственная/коммерческая тайна»

Действительно, в ответе на запрос не могут передаваться сведения, составляющие государственную, коммерческую или другую охраняемую законом тайну. Но нужно обязательно проверять правомерность таких утверждений. Нередко – особенно в частных компаниях – называют тайной то, что на самом деле ею не является.

Если чиновники ссылаются на гостайну, стоит проверить это утверждение по Федеральному закону «О государственной тайне» и приказу президента РФ о перечне сведений, отнесенных к гостайне. Там как раз перечисляется, что относится и не относится к этому виду охраняемых законом сведений.

К примеру, не относятся к гостайне и не могут быть засекречены сведения:

• о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, о стихийных бедствиях и их последствиях;

• о состоянии здравоохранения, санитарии, экологии;

• о состоянии преступности, о фактах нарушения прав и свобод человека;

• о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;

• о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами;

• о состоянии здоровья высших должностных лиц РФ.

Полный перечень таких сведений изложен в статье 7 ФЗ «О государственной тайне».

Представители бизнеса подчас искренне думают, что они могут «засекречивать» для прессы любую информацию о своем предприятии. Но Федеральный закон «О коммерческой тайне» устанавливает в статье 5 сведения, на которые не может быть установлен режим коммерческой тайны. Среди них:

• информация, которая содержится в учредительных и регистрационных документах;

• сведения о состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов;

• данные о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест;

• сведения о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

• экологическая информация и др.

«Эта информация содержит персональные данные»

В России в последние годы ужесточена ответственность за незаконное использование персональных данных граждан. Поэтому нередко организации, работающие с ними, перестраховываются или используют это как универсальное основание для отказа. Поэтому, если вам отказали в ответе, ссылаясь на такую причину, проверьте: действительно ли в запрашиваемых вами сведениях могут содержаться персональные данные граждан? Вполне возможно, что это так и есть, но вам они не нужны.

Однако стоит помнить несколько важных моментов:

• персональными данными считается такой набор сведений о человеке, по которому его можно идентифицировать;

• сведения, которые публикуются или находятся в открытом доступе по требованию закона (например, налоговые декларации чиновников), можно распространять;

• журналист имеет право использовать персональные данные граждан без их согласия, если это необходимо для выполнения его профессиональной деятельности.

«Мы все равно вам ничего не скажем!»

Увы, бывают такие случаи, когда по той или иной причине организация категорически отказывается отвечать на запрос редакции. Случается и так, что запрос просто молча игнорируется. В этом случае можно жаловаться.

Жаловаться даже нужно: чем больше будет разбирательств из-за отказов отвечать на журналистские запросы, тем меньше таких случаев будет в будущем. Стоит напомнить, что в соответствии со статьей 40 Закона «О СМИ» на запрос редакции обязаны ответить в течение 7 дней. Если на ответ нужно больше времени или редакцию собираются уведомить об отказе в ответе на запрос информации, то это должно быть сделано в течение 3 дней с указанием оснований отказа и имени должностного лица, принявшего такое решение.

Есть три варианта подачи жалобы:

1. В вышестоящую инстанцию (начальнику) отказавшегося отвечать должностного лица. Это самый простой вариант, но помогает редко: политика отказа от общения с журналистами может одобряться и на более высоком уровне.

2. В прокуратуру (жалоба на нарушение ФЗ «О СМИ»). Там обязаны по жалобе редакции провести проверку. Если отказ будет признан незаконным, прокурор должен принять меры. Зачастую этот способ срабатывает.

3. Иск в суд от имени редакции (нарушение ФЗ «О СМИ»). Тоже обычно помогает, но занимает длительный период.

В любом случае, прежде чем обращаться с жалобой куда-либо, проверьте, что у вас есть доказательства того, что запросы были отправлены. Тут пригодятся уведомление о вручении письма, копия отправленного по электронной почте сообщения, отказы отвечать на запрос и т. п. Об этом нужно позаботиться заранее.

* Центр защиты прав СМИ внесен Минюстом РФ в реестр НКО – иностранных агентов.