Топ-блогеры в России потеряли на YouTube более 100 млн рублей с начала 2022 года

Блогеры с количеством подписчиков от 2 до 10 млн человек лишились примерно 22% своих доходов с начала 2022 года. Об этом говорится в сообщении от Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Предварительно АБА отобрала крупных блогеров на YouTube с аудиторией от 2 млн человек. Для анализа убытков использовались внутренние цены размещений. Исследование показало, что эти топовые блогеры не заработали около 110 млн руб. с февраля по сентябрь год к году. Общая стоимость их интеграций сократилась на 109 млн руб. год к году.

Также в АБА выяснили, что главный удар от падения рекламных вложений в рынок ощутили блогеры с количеством подписчиков меньше 500 тыс. Им сложнее находить рекламодателей, потеря доходов для них стала ощутимой.