Медиалогия: топ-15 самых цитируемых журналистов за ноябрь 2019

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за ноябрь 2019 года.

Лидеры медиарейтинга — Андрей Малахов, Ксения Собчак и Владимир Соловьев.

СМИ цитировали следующие высказывания журналистов:

• Андрей Малахов дал интервью программе «Осторожно Собчак». В частности, он рассказал о своей зарплате на Первом канале, самом большом гонораре за участие в своем ток-шоу и других подробностях своей профессиональной и личной жизни. Также Андрей Малахов сообщил, что 86-летняя народная артистка Татьяна Доронина уже несколько дней не выходит на связь с друзьями и коллегами. Помимо этого, Андрей Малахов взял интервью у певицы Натальи Ветлицкой.

• СМИ сообщали, что Московская прокуратура направила интервью Ксении Собчак украинской радиостанции «Новое время» на психолого-лингвистическую экспертизу — его проверят на наличие признаков экстремизма. Также Ксения Собчак взяла интервью у Андрея Малахова, режиссёра Валерии Гай Германики и в своей программе "Осторожно, Собчак" собрала круглый стол с шестью гомосексуалами.

• Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина, заявившего, что на отечественном телевидении присутствует цензура. Соловьев не согласился с мнением Галкина и, ссылаясь на российское законодательство, заявил, что на его телеканале нет никаких проявлений цензуры. Также Владимир Соловьев прокомментировал заведение против него двух уголовных дел на Украине. Помимо этого, Владимир Соловьев назвал закон, посвященный профилактике бытового насилия, ненужным.