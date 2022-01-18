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Как выстроить процесс продаж: опыт канадской медиакомпании Torstar
Шелли Сил, INMA (перевод: Алина Кренделева)
«Эмоции, полезная информация и аналитика — вот фундамент отличной работы СМИ»
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№
1
от
18 января 2022
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Янв 18, 2022
Кейсы
,
Медиа
Клуб
Как выстроить процесс продаж: опыт канадской медиакомпании Torstar
«Эмоции, полезная информация и аналитика — вот фундамент отличной работы СМИ»
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Стахановские вторники, Буратино и КВН: какой была журналистика 40-х
Материал из цикла #журфаку75 о разных эпохах журналистики
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Медиа
Как создавать популярный контент по модели «крючка, лески и грузила»
Перевод материала whatsnewinpublishing.com
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