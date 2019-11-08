Социально значимые проекты — для районок единственный способ выжить

«Тотемские вести» из города Тотьма Вологодской области — не исключение. Об этом ЖУРНАЛИСТУ рассказала главный редактор газеты Маргарита Неклюдова
— «Тотемские вести» активно занимаются реализацией различных проектов и проведением мероприятий. Почему?
— Начнем с того, что мы — районная газета с богатой 90-летней историей и маленьким тиражом в 2300 экземпляров. Наша организационно-правовая форма — автономная некоммерческая организация. Вот и получается, что вкупе с небольшим доходом от подписки только реализация проектов позволяет нам получать еще немного денег, чтобы держаться на плаву. Поэтому хватаемся за любые предложения. В этом году, например, реализуем десять проектов. Из них самые значимые — Роспечати и православный (фонда поддержки государственных и просветительских инициатив «Соработничество»).
— Расскажите об одном из десяти проектов. Например, о том, который называется «Кто крепок телом, тот богат и здоровьем, и делом».
— Да, мы реализуем такой проект в этом году. Популяризация физической культуры и спорта — одна из самых любимых тем как газетчиков, так и читателей. Здоровый образ жизни сейчас не просто в моде, его стараются придерживаться тотьмичи всех возрастов: дети, молодежь, люди зрелого возраста, ветераны.
— Какова цель проекта?
— Пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья нации, сокращение смертности, борьба с алкоголизмом, наркоманией, курением и игроманией.
— А как именно, какими публикациями (с точки зрения тем и формата) вы этого добиваетесь? По каким критериям оцениваете реализацию проекта?
— Любое занятие спортом, физкультурой, туризмом, наконец, способствует и пропаганде ЗОЖ, и укреплению здоровья нации. Если, например, малыши приучаются вместе с родителями делать зарядку, участвуют в соревнованиях, то у них с самого раннего возраста формируются правильные привычки. Потому используем в работе все возможные формы: интервью, консультации специалистов о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения и прочем, фоторепортажи с турниров и стартов, зарисовки о спортсменах и тренерах.
Поддерживаем обратную связь с аудиторией — в основном через письма читателей и отзывы подписчиков. О том, что проект важен и приносит пользу, говорит тот факт, что за все время его реализации не получен ни один негативный отклик, более того — увеличилось число участников местных спортивных мероприятий.
— На реализацию этого проекта вы получили субсидию от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Насколько существенен для вашей газеты ее размер?
— Размер субсидии, конечно, невелик — 233 000 рублей. Но для нас это значимая сумма.
— На ваш взгляд, государственная поддержка печатным СМИ в чем должна выражаться?
— Безусловно, в субсидиях. Особенно господдержка важна для районных газет. Считаю, что в последние годы нас незаслуженно забыли. На местах, в далекой провинции, далеко не у всех есть интернет, и, например, для сотен бабушек-дедушек помимо телевидения районка выступает единственным источником достоверных новостей муниципального и регионального уровня (федерального хватает и с голубого экрана).
— Конкретно «Тотемским вестям» без субсидий не выжить?
— Конечно. Финансирования катастрофически не хватает. В штате 11 сотрудников, из них пятеро (вместе со мной) — творческих.
Всем нужна зарплата, комфортные условия труда, хорошее оборудование, расходные материалы. Выручает грантовая поддержка. Только на ее средства обновляем компьютерную и фототехнику, устанавливаем лицензионные программы и прочее.
— А реклама?
— На рекламе в нашем провинциальном городке больших денег не заработаешь. Во-первых, есть два других печатных рекламных издания. Во-вторых, у нас во всем районе всего 22 000 жителей, обо всем узнают быстро методом сарафанного радио. В-третьих, молодежь, как и везде, предпочитает интернет, печатные издания для нее — пережиток прошлого.
— В интернете удается хоть что-то заработать? Как вообще осваиваете цифру?
— О развитии digital-направления в нашем случае говорить сложно — сайт только начинает свое становление. Он создан на простейшей платформе с малым набором функций и пока не приносит дохода. Вот в соцсетях работаем активнее, особенно популярна у тотьмичей «ВКонтакте»: у сообщества газеты более 11 000 подписчиков, на его базе анонсируем газетные материалы и мероприятия, проводим конкурсы как среди читателей, так и всех земляков, размещаем новости, рекламу, объявления. Страницы газеты также недавно созданы в Instagram, Facebook, их только-только начинаем продвигать. Контент, который мы публикуем в социальных сетях, носит в основном новостной характер. Так что монетизировать цифру нам еще только предстоит.
— Расскажите, как обстоят дела с распространением газеты.
— Используем все формы распространения — подписку, редакционную подписку и розничную продажу. И даже подписку на электронную версию.
Эффективнее всего идет, конечно, подписка на бумажную газету. Тотьмичи, несмотря на дорогие услуги Почты России по доставке, предпочитают получать газету на дом. Востребованы и подписка в редакции, и розничная продажа. Правда, последнюю ограничивают далекие расстояния до населенных пунктов и не всегда хорошие дороги. А вот получать газету в электронном виде предпочитают только земляки, покинувшие малую родину. Таких немного.
— И все-таки что вам мешает работать больше всего?
— Больше всего останавливает отсутствие возможностей развития. Кто работает в районке сегодня? В основном вчерашние педагоги. Компетентных сотрудников на наши оклады не заманишь. Вот и обучаются прямо на ходу, в работе на полях, стадионах, фермах и улицах. И уж если говорить о проблемах, то кадровая — одна из главных. Ее решение вижу только в собственном взращивании профессионалов. Журналистов же на селе не поддерживают, как медиков или педагогов, например.
Общественно‑ политическая газета «ТОТЕМСКИЕ ВЕСТИ» (г. Тотьма, Вологодская область) издается с 4 декабря 1929 года. Выходит по средам (8 полос) и субботам (12 полос). Тираж одного номера — 2300 экземпляров.
Учредители: администрация Тотемского муниципального района, муниципальное собрание Тотемского МР. Издатель: АНО «Редакция газеты «Тотемские вести».
Сайт: totma-vesti.ru