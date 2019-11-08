Социально значимые проекты — для районок единственный способ выжить

— Начнем с того, что мы — районная газета с богатой 90-летней историей и маленьким тиражом в 2300 экземпляров. Наша организационно-правовая форма — автономная некоммерческая организация. Вот и получается, что вкупе с небольшим доходом от подписки только реализация проектов позволяет нам получать еще немного денег, чтобы держаться на плаву. Поэтому хватаемся за любые предложения. В этом году, например, реализуем десять проектов. Из них самые значимые — Роспечати и православный (фонда поддержки государственных и просветительских инициатив «Соработничество»).

— Расскажите об одном из десяти проектов. Например, о том, который называется «Кто крепок телом, тот богат и здоровьем, и делом».

— Да, мы реализуем такой проект в этом году. Популяризация физической культуры и спорта — одна из самых любимых тем как газетчиков, так и читателей. Здоровый образ жизни сейчас не просто в моде, его стараются придерживаться тотьмичи всех возрастов: дети, молодежь, люди зрелого возраста, ветераны.