Максим Товкайло: «Я люблю деловую журналистику, ловлю настоящий кайф от этой работы»

— Нужны ли журналистам, работающим в деловой прессе, серьезные экономически знания?

— В «Ведомостях» работает много выпускников Вышки, а там, как вы знаете, экономика — базовый предмет. А вообще-то я плохо себе представляю, чему вас учат сегодня на факультете журналистики. Если вам дают классическое образование, то это очень хорошо и важно. А если вы хотите развиваться в направлении деловой прессы, то имейте в голове информацию, например, о том, кто сегодня владеет Сбербанком.

— Есть ли смысл сегодня в России заниматься деловой журналистикой?

— Вы сделали правильный выбор, что пошли на деловую журналистику, потому что стать политическим журналистом вы сможете всегда.

Я не хочу никого обидеть, но работать в деловом издании намного сложнее, потому что требуется больше компетенций, больше знаний, несколько другой бэнграунд.

Расскажу немного о себе. Сначала я стажировался в газете «Газета», я по ней писал курсовые работы, сделал диплом. Потом пришел туда на работу после окончания университета. У меня были в наставниках настоящие дядьки-редакторы со всеми плюсами и минусами, которые бывают у дядек-редакторов, они меня учили думать. В «Газете» я проработал два года, потом работал в «Ведомостях», в «Форбсе» и снова в «Ведомостях».

Я люблю деловую журналистику, ловлю настоящий кайф от этой работы. В деловой сфере сегодня работать намного интереснее, чем, например, в политической. Но нужно многое знать и уметь. Например, уметь читать отчетность компаний, разбираться с платежным балансом и другое.

— Какой прогноз у вас на будущее печатной версии делового СМИ?

— Оно будет стоить дороже. Сейчас, например, «Ведомости» стоят 45-50 рублей, а будут стоить около 200 рублей. Я думаю, что «Ведомости» со временем превратятся в элитное издание.

Газета не исчезнет, потому что одно цепляет другое. Стоимость рекламы в газете и в диджитале — это производное друг от друга. Как известно, сайт не закроешь, а газету можно закрыть. Но в этом случае реклама на сайте без газеты будет дешевле, чем сейчас. Так устроен мозг рекламодателей. Кроме того, важно, чтобы была бумажная версия, потому что бумагу можно потрогать и для руководителей важно, что в их приемной лежит свежий номер газеты.

— А какие задачи стоят перед деловой журналистикой сегодня?

— Надо думать о том, как разговаривать с аудиторией и как сегодня подавать деловые темы. Не просто графики капитализации Роснефти строить или сколько угодно хихибарить, смеяться и прикольно подавать экономическую информацию. Если идти по этому пути, то возникнет вопрос, как потом продать историю условному Альфа-Банку?

— Это весело делает «Лентач», но другое дело — «Ведомости». Вы же не будете вставлять мемасики? Тематика же серьезная.

— В этом и проблема. «Ведомости» как газета — это издание для чиновников, топ-менеджеров и просто менеджеров. Но, несмотря на это, невозможно сегодня писать материалы скучным, бюрократическим языком. И это уже вопрос бизнеса, поэтому нужно искать иную интонацию.