Максим Товкайло: «Я люблю деловую журналистику, ловлю настоящий кайф от этой работы»

Экономический журналист Максим Товкайло встретился со студентами отделения деловой журналистики факультета журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС и ответил на их непростые вопросы
— Нужны ли журналистам, работающим в деловой прессе, серьезные экономически знания?
— В «Ведомостях» работает много выпускников Вышки, а там, как вы знаете, экономика — базовый предмет. А вообще-то я плохо себе представляю, чему вас учат сегодня на факультете журналистики. Если вам дают классическое образование, то это очень хорошо и важно. А если вы хотите развиваться в направлении деловой прессы, то имейте в голове информацию, например, о том, кто сегодня владеет Сбербанком.
— Есть ли смысл сегодня в России заниматься деловой журналистикой?
— Вы сделали правильный выбор, что пошли на деловую журналистику, потому что стать политическим журналистом вы сможете всегда.
Я не хочу никого обидеть, но работать в деловом издании намного сложнее, потому что требуется больше компетенций, больше знаний, несколько другой бэнграунд.
Расскажу немного о себе. Сначала я стажировался в газете «Газета», я по ней писал курсовые работы, сделал диплом. Потом пришел туда на работу после окончания университета. У меня были в наставниках настоящие дядьки-редакторы со всеми плюсами и минусами, которые бывают у дядек-редакторов, они меня учили думать. В «Газете» я проработал два года, потом работал в «Ведомостях», в «Форбсе» и снова в «Ведомостях».
Я люблю деловую журналистику, ловлю настоящий кайф от этой работы. В деловой сфере сегодня работать намного интереснее, чем, например, в политической. Но нужно многое знать и уметь. Например, уметь читать отчетность компаний, разбираться с платежным балансом и другое.
— Какой прогноз у вас на будущее печатной версии делового СМИ?
— Оно будет стоить дороже. Сейчас, например, «Ведомости» стоят 45-50 рублей, а будут стоить около 200 рублей. Я думаю, что «Ведомости» со временем превратятся в элитное издание.
Газета не исчезнет, потому что одно цепляет другое. Стоимость рекламы в газете и в диджитале — это производное друг от друга. Как известно, сайт не закроешь, а газету можно закрыть. Но в этом случае реклама на сайте без газеты будет дешевле, чем сейчас. Так устроен мозг рекламодателей. Кроме того, важно, чтобы была бумажная версия, потому что бумагу можно потрогать и для руководителей важно, что в их приемной лежит свежий номер газеты.
— А какие задачи стоят перед деловой журналистикой сегодня?
— Надо думать о том, как разговаривать с аудиторией и как сегодня подавать деловые темы. Не просто графики капитализации Роснефти строить или сколько угодно хихибарить, смеяться и прикольно подавать экономическую информацию. Если идти по этому пути, то возникнет вопрос, как потом продать историю условному Альфа-Банку?
— Это весело делает «Лентач», но другое дело — «Ведомости». Вы же не будете вставлять мемасики? Тематика же серьезная.
— В этом и проблема. «Ведомости» как газета — это издание для чиновников, топ-менеджеров и просто менеджеров. Но, несмотря на это, невозможно сегодня писать материалы скучным, бюрократическим языком. И это уже вопрос бизнеса, поэтому нужно искать иную интонацию.
Газета может вполне остаться такой же классическо-бюрократической и официальной. Хотя она тоже изменилась. Сегодня «Ведомости» по формату стали таблоидом, используется также обтравка фоток — прием агрессивно-желтого издания.
— Как вы выбираете темы?
— При выборе темы учитывается интрига, политическая в том числе, пример с тем же Сбербанком. Это важная деловая тема, которая проходит по всем критериям деловой новости. Во-первых, она касается денег —контрольный пакет Сбербанка стоит много денег. Во-вторых, тема вскрывает историю отношений Грефа и Набиуллиной, где есть человеческий конфликт. Это важная тема, поэтому нужно объяснить людям, что там происходит.
— Чем отличается структура деловых новостей в газете и в онлайн?
— Заголовками. Газетные заголовки, например, не читаются в интернете, потому что в них слишком мало информации. Когда ты открываешь газетную полосу, у тебя очень много точек входа в материал. Ты прочитал заголовок, он может быть абстрактный, но ты видишь по фотке, о чем текст, ты за любое слово можешь зацепиться в тексте и понять, о чем он, и тебя это может заинтересовать. Одновременно в заголовке должна читаться проблема, и от нее должны проистекать какие-то вопросы, на которые читатели захотят получить ответы. Например, «Путин и Трамп обсудили будущее». Возникает вопрос: «И что они решили?». В интернете заголовки не должны быть короткими. Например, «Медуза» пишет что-то абстрактное в два-три слова, а потом как часть заголовка идет поясняющая часть. Например, «Горе в Дагестане. Как семья, проживающая на селе, копила деньги на дом и их украли». Здесь есть образность: «Горе в Дагестане», и есть вторая часть, которая поясняет: тебе хотят рассказать историю про некую семью, которая потеряла деньги.
— Экономическая новость у вас визуализируется?
— В онлайн есть инфографика и врезы, но они также есть и в печатной версии. Проблема в том, что то, что хорошо смотрится в газете, не всегда хорошо смотрится в онлайн. А у нас производственный процесс заточен под газету, любой график рисуется в газете как дань макету. Поэтому зачастую кажется, что какая-то фигня получилась, а не инфографика. Это внутренние вопросы переходного периода.
— Сегодня все говорят о продюсировании в СМИ. Нужно ли этому учить будущих журналистов в университете?
— Надо учить писать тексты и учить также «глагольности». В курсе стилистики вам даются общие знания, но вы не очень, наверное, понимаете, зачем они нужны. Когда мне объясняли на занятиях по стилистике, что такое публицистический стиль, я не понимал, насколько это важно. Потом, правда, понял. Почитайте «Повести Белкина» Пушкина. У него предельно глагольная проза и в «Метели», и в «Выстреле», и в «Дубровском». Пушкин так написал все свои повести — в каждом предложении есть глагол. Вот как надо писать, чтобы тебя читали!
Но самое главное, чтобы было у тебя за душой что сказать другим. Если у тебя в голове пусто, то хоть продюсируй, хоть не продюсируй, ничего не получится.
Знания нужны, поэтому ходите на все лекции по философии, психологии, истории, лишним не будет. Хотя бы за год до стажировки в СМИ, начинайте к ней готовиться. Не приходите в редакцию с пустыми глазами, имейте в голове представление о том, как устроена экономика и бизнес в России. Информацию типа кто владеет Сбербанком деловой журналист должен знать хорошо.