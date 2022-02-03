Источники дохода, темы, обратная связь: как работает «Тихоокеанская звезда»

Во время пандемии наши доходы от рекламы и розницы снизились, а расходы из-за появления новых статей (внедрение мер безопасности, санобработка, оборудование удаленных рабочих мест) выросли. Тем не менее мы не прекращали выпуск ни «Тихоокеанской звезды», ни ее приложений
До и после пандемии
Многие из наших сотрудников переболели коронавирусом (практически половина коллектива в разное время испытала заразу на себе), в это время росла нагрузка на оставшихся, но газеты выходили и выходят. Читатели оформляют подписку заранее, они ждут свое издание, поэтому мы не могли и не можем их обмануть. Тем более что в условиях изоляции спрос на информацию, особенно проверенную и качественную, вырос. Продажи в розницу упали из-за закрытия киосков прессы, но увеличились заказы на розницу супермаркетов.
Для меня как главреда главная трудность была в психологическом напряжении и дефиците времени: потребовалось больше сил на общение с коллегами, разные разработки, утверждения.
Сегодня работа редакции идет в стандартном допандемийном режиме. За исключением того, что пришлось закрыть доступ в помещения почти всем гостям и внештатным сотрудникам да привыкнуть к маскам.
Конечно, гораздо реже собираемся всем коллективом: в основном на летучку либо выезд за город. И регулярные планерки проводим в онлайн-режиме. Все сотрудники в возрасте 65+ переведены на удаленку. Но их всего трое.
Кстати, онлайн-контакты через разные чаты у нас прижились задолго до пандемии, здесь нам было проще. До начала периодов изоляций у нас уже работали основные чаты в WhatsApp: редакторский, верстки, журналистов. Добавился лишь чат общей планерки в начале недели.
Издаем и печатаем
У нас акционерное общество, где 31 процент акций принадлежит правительству края (это госпакет), а остальные акции — сотрудникам редакции. Предприятие работает в двух направлениях — издание газет и полиграфия.
Мы издаем общественно-политическую газету «Тихоокеанская звезда» (она выходит пять раз в неделю); ее приложение, еженедельник «Хабаровская неделя»; еженедельники «ДВ сад и огород» и «Будьте здоровы». Основной продукт — конечно же, «Тихоокеанская звезда». Мы печатаем свои газеты и газеты заказчиков, как любая другая типография. Поэтому в нашей структуре: газетный цех, редакция и администрация.
Кадровая проблема, конечно, есть. Многие наши сотрудники переехали и работают теперь в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Причем работают не обязательно в СМИ. И я считаю это нормальным процессом: людям, бывает, нужны перемены, новые стимулы, условия. Люди — разные, и в этом своя жизненная прелесть.
Что касается молодежи, то у нас есть договор с техническим университетом, где готовят подрастающих специалистов. Принимаем их на практику, кто-то потом приходит к нам на работу. Так в редакции соблюдается возрастной баланс: от 20-летних до более возрастных сотрудников.
Продажи с гарантией
Наши источники дохода стандартные: реклама, розница, подписка. В прошлом году получили господдержку в виде невозвратного кредита для пострадавших отраслей. Все условия кредитования (по сохранению численности сотрудников и зарплате) выполнили, поэтому кредит возвращать не нужно.
Есть контракты, в том числе государственные, полученные на конкурсах и торгах, с жесткой отчетностью и условиями опять же.
Отвечая на вопрос о том, какие рекламодатели охотнее всего размещаются у нас сегодня, замечу: определение «охотнее» к сегодняшней рекламе трудно отнести. Не потому, что не хотят. Трудно сейчас всем. На этом фоне, конечно, полегче бюджетникам.
Самый эффективный канал распространения газеты «Тихоокеанская звезда» — подписка, потому что это гарантированная продажа продукта. Но нужно выдержать обязательства по изготовлению и доставке. Если первое мы гарантировать можем, то со сроками по второму проблема.
Больше 15 лет назад мы поддержали создание малого партнерского предприятия по доставке газеты, но оно работает в основном на центр Хабаровска. Тогда же у себя организовали структуру по подписке: сами собираем ее на свои издания. Оплата идет через Сбербанк, подписные пункты, редакцию — как людям удобнее. Мы получили возможность дифференцировать нашу базу подписчиков на юридических и физических лиц, по составу, месту проживания и т.д. Сами делим эту базу и передаем на доставку партнерам, в том числе «Почте России». С почтой у нас договор только на доставку, по территории всего Хабаровского края, частично Хабаровска. И здесь проблема со сроками доставки, как по всей стране.
Читатель — газета
«Тихоокеанская звезда» пишет о людях, их проблемах и жизни. О дорогах, ЖКХ, транспорте, медицине, образовании. Есть обязательные рубрики. Начинаем неделю вопросом дня обычно с тремя-пятью спикерами. Каждый второй вторник месяца выходит «Горячая пятерка» — рассказываем, как изменились (либо нет) цены на пять основных пищевых продуктов во всех районах края и Хабаровске.
Каждую среду выходит спецвыпуск «Читатель — газета»: люди обращаются в редакцию, пишут и, представьте, не обязательно по электронной почте. На листе бумаги, авторучкой. Как правило, это взрослые неравнодушные очень люди. Преклоняюсь перед теми, кто не проходит мимо проблем, несправедливости. Изредка, но встречаются с письмами студенты, в основном девчонки почему-то.
По пятницам в «Тихоокеанской звезде» обязательно спикер выступает со своим наболевшим вопросом в рубрике «Постфактум». Таким спикером может быть и наш журналист. В газете есть и постоянные внештатные авторы со своими рубриками — специалисты в своих сферах.
Что до спецпроектов, то сейчас такая работа почти остановлена по понятным причинам. Акций нет, горячих линий значительно меньше, потому что трудно гарантировать состав участников. Работает заочный режим. Например, еженедельно в «Тихоокеанской звезде» проводится конкурс «Где эта улица, где этот дом». Читатель по газетному фото должен узнать дом и назвать его адрес. Самый первый знаток получает приз.
Такие элементарные вещи реальны во время любых карантинов, и здесь мы уверены, что никого не подведем, не обманем. Не обмануть читателя — очень важно, по-моему.
Не по остаточному принципу
Обратную связь от своей аудитории мы получаем через подписку и доставку, электронную и обычную почту, по WhatsApp, где у нас выделен специальный читательский номер. Порой люди приходят в редакцию. Мы это не приветствуем, но понимаем, что ситуации бывают разные.
Прежде с сайтом и соцсетями работали по остаточному принципу. Сейчас больше внимания и сайту (сделали наконец его мобильную версию), и нашему аккаунту в Instagram, другим сетям. Но пока еще недостаточно, на мой взгляд. По сравнению с газетой это малодоходные для нас направления, а для их раскрутки нужны хорошие вложения. Окупаемость же зависит от многих вопросов, особенно по срокам. Поэтому для нас это долгоиграющая задача.
Почему выделяю Instagram? В Хабаровском крае эта соцсеть в числе лидеров, поэтому работаем преимущественно на ее площадке. Она специфическая, частично газетная информация чередуется с тем, чего в самой газете нет. Здесь, например, как и на сайте, можно разместить больше фотоиллюстраций и видео, в отличие от газеты.
Забытые в болоте
Больше всего нам работать на медиарынке мешают проблемы, свойственные российской экономике в целом: дорогие кредиты, высокие налоги. И полное отсутствие условий, учитывающих специфику СМИ. Увы.
Каждый из нас (имею в виду отрасль СМИ) не просто создает свой уникальный продукт. Этот продукт катастрофически нужен обществу! Это в очередной раз доказывает та же ситуация с вакцинацией: у населения не хватает элементарной грамотности по многим направлениям жизни, люди пользуются непроверенными источниками информации, руководствуются слухами. Они становятся заложниками этих домыслов и иллюзий, неопределенности в ориентирах и ценностях. К чему это приведет? Не хотелось бы никаких потрясений в стране. А именно СМИ могли бы масштабно влиять на ситуацию, серьезно помогать обществу. Но для этого нужно специальные общегосударственные программы.
Пока мы выживаем каждый в своем болоте кто как может. А время уходит. Можно сколь угодно долго дискутировать на тему, нужны или не нужны газеты и какими они должны быть. Но это детали, частности. Я говорю о ситуации в целом. Если газеты уйдут, государство потеряет источник формирования зрелости общества и своего потенциального влияния.
Газета «Тихоокеанская звезда» издается с 16 апреля 1920 года. Выходит пять раз в неделю. Тираж — 15 000 экземпляров. Издатель: АО «Редакция «Тихоокеанская звезда».
Сайт: toz.su.