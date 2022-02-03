Источники дохода, темы, обратная связь: как работает «Тихоокеанская звезда»

До и после пандемии

Многие из наших сотрудников переболели коронавирусом (практически половина коллектива в разное время испытала заразу на себе), в это время росла нагрузка на оставшихся, но газеты выходили и выходят. Читатели оформляют подписку заранее, они ждут свое издание, поэтому мы не могли и не можем их обмануть. Тем более что в условиях изоляции спрос на информацию, особенно проверенную и качественную, вырос. Продажи в розницу упали из-за закрытия киосков прессы, но увеличились заказы на розницу супермаркетов.

Для меня как главреда главная трудность была в психологическом напряжении и дефиците времени: потребовалось больше сил на общение с коллегами, разные разработки, утверждения.

Сегодня работа редакции идет в стандартном допандемийном режиме. За исключением того, что пришлось закрыть доступ в помещения почти всем гостям и внештатным сотрудникам да привыкнуть к маскам.

Конечно, гораздо реже собираемся всем коллективом: в основном на летучку либо выезд за город. И регулярные планерки проводим в онлайн-режиме. Все сотрудники в возрасте 65+ переведены на удаленку. Но их всего трое.

Кстати, онлайн-контакты через разные чаты у нас прижились задолго до пандемии, здесь нам было проще. До начала периодов изоляций у нас уже работали основные чаты в WhatsApp: редакторский, верстки, журналистов. Добавился лишь чат общей планерки в начале недели.

Издаем и печатаем

У нас акционерное общество, где 31 процент акций принадлежит правительству края (это госпакет), а остальные акции — сотрудникам редакции. Предприятие работает в двух направлениях — издание газет и полиграфия.

Мы издаем общественно-политическую газету «Тихоокеанская звезда» (она выходит пять раз в неделю); ее приложение, еженедельник «Хабаровская неделя»; еженедельники «ДВ сад и огород» и «Будьте здоровы». Основной продукт — конечно же, «Тихоокеанская звезда». Мы печатаем свои газеты и газеты заказчиков, как любая другая типография. Поэтому в нашей структуре: газетный цех, редакция и администрация.

Кадровая проблема, конечно, есть. Многие наши сотрудники переехали и работают теперь в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Причем работают не обязательно в СМИ. И я считаю это нормальным процессом: людям, бывает, нужны перемены, новые стимулы, условия. Люди — разные, и в этом своя жизненная прелесть.

Что касается молодежи, то у нас есть договор с техническим университетом, где готовят подрастающих специалистов. Принимаем их на практику, кто-то потом приходит к нам на работу. Так в редакции соблюдается возрастной баланс: от 20-летних до более возрастных сотрудников.

Продажи с гарантией

Наши источники дохода стандартные: реклама, розница, подписка. В прошлом году получили господдержку в виде невозвратного кредита для пострадавших отраслей. Все условия кредитования (по сохранению численности сотрудников и зарплате) выполнили, поэтому кредит возвращать не нужно.

Есть контракты, в том числе государственные, полученные на конкурсах и торгах, с жесткой отчетностью и условиями опять же.

Отвечая на вопрос о том, какие рекламодатели охотнее всего размещаются у нас сегодня, замечу: определение «охотнее» к сегодняшней рекламе трудно отнести. Не потому, что не хотят. Трудно сейчас всем. На этом фоне, конечно, полегче бюджетникам.

Самый эффективный канал распространения газеты «Тихоокеанская звезда» — подписка, потому что это гарантированная продажа продукта. Но нужно выдержать обязательства по изготовлению и доставке. Если первое мы гарантировать можем, то со сроками по второму проблема.