Восстановиться после провала. Опыт индийского издательства

Еще летом 2019 года индийское газетно-журнальное издательство The Printers (Mysore) Private Limited (TPML) занялось модернизацией своих активов, которая включала и редизайн, и обновление целевой аудитории. «Все шло как по маслу, — говорит генеральный директор компании Ситараман Шанкар. — Но потом началась пандемия»
В марте прошлого года в Индии были зафиксированы первые случаи смерти от COVID-19, которые вызвали всеобщую панику. В связи с введенным локдауном медиакомпании пришлось менять формат работы. Падение продаж печатных изданий TPML было очень резким: сокращение тиражей доходило до 40–60%. На 82% упали и продажи от рекламы. В целом по итогам первого квартала 2020 года доходы издательства снизились на 75%.
«В тот момент мы не видели никакого позитивного прогноза, — признается Шанкар. — Пандемия усугублялась. Мы думали, что это будет концом для нас».
Компания была вынуждена принять срочные меры. Так, в изданиях было сокращено количество страниц с 18–20 до 10–12, заморожены некоторые мобильные приложения, приостановлен выпуск бизнес-вкладок. В TPML также пришлось пойти на сокращение заработной платы и приостановление контрактов с поставщиками и клиентами. При этом аудитория прекрасно понимала, с чем были связаны эти изменения, поэтому резкого падения подписчиков не случилось.
Сотрудники TPML стали работать удаленно (сейчас редакции продолжают частично функционировать в формате home office) и выпускали номера вовремя, не допуская никаких задержек.
«Нужно использовать обстоятельства себе на пользу и искать нечто позитивное в любой ситуации, — размышляет Шанкар. — Вместо того чтобы думать, как защитить себя, стоит сместить акцент на то, как восстановить доходы и читательскую аудиторию».
Аудио и видео
Во время локдауна вырос спрос на новости, которые освещали развитие пандемии COVID-19. Люди были заперты дома, а узнать информацию о том, что происходит в мире, они могли только из СМИ. Неудивительно, что трафик веб-сайтов TPML вырос в четыре раза. Для компании это означало, что особый акцент надо сделать как раз на работу с цифрой. И в TPML начали думать о том, как модернизировать свой контент, как развивать видео- и аудиоформаты. Результатом стали несколько интересных проектов:
• еженедельный видеообзор, который освещал текущую ситуацию с коронавирусом (его выпуски собрали более 3,5 миллиона в социальных сетях);
• 15-серийный блок учебных видео по кулинарии (4,2 млн просмотров);
• 15 вебинаров с участием известных спикеров, которые общались на самые разные темы;
• серия подкастов, вещание которых велось на двух языках (общая аудитория достигала полумиллиона слушателей);
• специальная викторина для читателей.
«Как видите, мы старались использовать отведенное нам время для того, чтобы реализовать как можно больше идей, что пошло только на пользу издательству», — говорит Шанкар.
Приложения и e-paper
Во время пандемии в TPML запустили четыре крупных онлайн-проекта: два новых мобильных приложения и две платные e-paper-версии для ежедневных газет Deccan Herald и Prajavani. Разговоры о запуске мобильных приложений велись уже давно, однако только во время пандемии издательство нашло время на его реализацию.
«Мы включили в эти мобильные приложения функцию, с помощью которой пользователи смогут отмечать те новости, которые их интересуют, и получать о них уведомления», — добавляет Шанкар. Эта функция получила название What’s Brewing. Сейчас приложения скачали и установили уже более 100 000 пользователей.
Электронные версии газет стали первым шагом для TPML на пути к внедрению цифровой подписки. В дальнейшем издательство убрало рекламу из них, а также объединило подписку на e-paper и печатные СМИ в единый пакет. По словам Шанкара, электронная версия была принята аудиторией очень хорошо.
Печать и мероприятия
Несмотря на цифровизацию, печатные издания остаются главным источником доходов для TPML. Одним из новых продуктов, который увидел свет во время пандемии, стали газетные выпуски, выходящие по выходным. В них, помимо привычных новостных и аналитических материалов, публикуется много статей о здоровом образе жизни, питании, отдыхе и путешествиях.
«Мы понимаем, что дополнительный контент о стиле жизни должен быть монетизирован, — отмечает Шанкар. — Так что через какое-то время мы постараемся сделать их более рекламными и больше ориентированными на местных жителей».
До пандемии компания проводила очень много мероприятий как для своих читателей, так и для партнеров. Но после введения ограничительных мер пришлось переносить все мероприятия в виртуальный формат. В привычный режим TPML вернулась только в январе с премией DH Changemakers: 21 to Watch in 2021.
В итоге на сегодняшний день после катастрофического весеннего провала общее количество подписчиков на издания TPML восстановилось до 70% от докоронавирусного уровня. Аналогичный показатель и у продаж рекламы. «Эти результаты дались нам тяжелым трудом, — признает Шанкар. — Сейчас мы все еще думаем над тем, что делать с ростом цен на бумагу, но этот процесс наблюдается во всей отрасли. И я надеюсь, что сообща мы сможем как-то решить эту проблему».
Он добавляет, что его компания получила в прошлом году уникальный опыт: «Мы смогли не только освоить навыки работы в новом для нас мире, но и воплотить в жизнь идеи, которые давно хотели реализовать».