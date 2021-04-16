Восстановиться после провала. Опыт индийского издательства

В марте прошлого года в Индии были зафиксированы первые случаи смерти от COVID-19, которые вызвали всеобщую панику. В связи с введенным локдауном медиакомпании пришлось менять формат работы. Падение продаж печатных изданий TPML было очень резким: сокращение тиражей доходило до 40–60%. На 82% упали и продажи от рекламы. В целом по итогам первого квартала 2020 года доходы издательства снизились на 75%.

«В тот момент мы не видели никакого позитивного прогноза, — признается Шанкар. — Пандемия усугублялась. Мы думали, что это будет концом для нас».

Компания была вынуждена принять срочные меры. Так, в изданиях было сокращено количество страниц с 18–20 до 10–12, заморожены некоторые мобильные приложения, приостановлен выпуск бизнес-вкладок. В TPML также пришлось пойти на сокращение заработной платы и приостановление контрактов с поставщиками и клиентами. При этом аудитория прекрасно понимала, с чем были связаны эти изменения, поэтому резкого падения подписчиков не случилось.

Сотрудники TPML стали работать удаленно (сейчас редакции продолжают частично функционировать в формате home office) и выпускали номера вовремя, не допуская никаких задержек.

«Нужно использовать обстоятельства себе на пользу и искать нечто позитивное в любой ситуации, — размышляет Шанкар. — Вместо того чтобы думать, как защитить себя, стоит сместить акцент на то, как восстановить доходы и читательскую аудиторию».

Аудио и видео

Во время локдауна вырос спрос на новости, которые освещали развитие пандемии COVID-19. Люди были заперты дома, а узнать информацию о том, что происходит в мире, они могли только из СМИ. Неудивительно, что трафик веб-сайтов TPML вырос в четыре раза. Для компании это означало, что особый акцент надо сделать как раз на работу с цифрой. И в TPML начали думать о том, как модернизировать свой контент, как развивать видео- и аудиоформаты. Результатом стали несколько интересных проектов:

• еженедельный видеообзор, который освещал текущую ситуацию с коронавирусом (его выпуски собрали более 3,5 миллиона в социальных сетях);

• 15-серийный блок учебных видео по кулинарии (4,2 млн просмотров);

• 15 вебинаров с участием известных спикеров, которые общались на самые разные темы;

• серия подкастов, вещание которых велось на двух языках (общая аудитория достигала полумиллиона слушателей);

• специальная викторина для читателей.

«Как видите, мы старались использовать отведенное нам время для того, чтобы реализовать как можно больше идей, что пошло только на пользу издательству», — говорит Шанкар.

Приложения и e-paper

Во время пандемии в TPML запустили четыре крупных онлайн-проекта: два новых мобильных приложения и две платные e-paper-версии для ежедневных газет Deccan Herald и Prajavani. Разговоры о запуске мобильных приложений велись уже давно, однако только во время пандемии издательство нашло время на его реализацию.

«Мы включили в эти мобильные приложения функцию, с помощью которой пользователи смогут отмечать те новости, которые их интересуют, и получать о них уведомления», — добавляет Шанкар. Эта функция получила название What’s Brewing. Сейчас приложения скачали и установили уже более 100 000 пользователей.