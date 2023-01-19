ТПП РФ приглашает принять участие в конкурсе журналистов

Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2022 года.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республикан­ских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Установлены основные номинации конкурса:

— лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

— лучшие индивидуальные публикации (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах, интернет-изданиях);

— лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

— лучшие отраслевые СМИ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);

— лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе со СМИ в системе ТПП;

— лучший бизнес-блог.

Конкурс проводится в два этапа:

На региональный этап конкурса заявки подаются — до 1 февраля 2023 года (проводится территориальными ТПП, комитетами ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России). Документы региональных СМИ для участия в Конкурсе первоначально подаются в региональные ТПП для прохождения регионального этапа.

На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2023 года (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).

Материалы на федеральный этап конкурса направляются до 1 марта 2023 года по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, с.1, ТПП РФ, Центр по связям со СМИ.

Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.

Гран-при конкурса вручается победителю по теме года «Лучшая история предпринимательского успеха».

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» состоится 6 апреля 2023 года в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». В рамках церемонии пройдет Форум деловых СМИ.

Подробная информация на сайте конкурса.

Контактная информация:

Центр по связям со СМИ ТПП РФ

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1 с.1

Тел.: 8(495) 620-02-47/620-04-19

Эл. почта: konkurs@tpprf.ru, kba@tpprf.ru