ТПП РФ приглашает принять участие в конкурсе журналистов

Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России приглашают журналистов, редакции и редакционные коллективы средств массовой информации принять участие во Всероссийском конкурсе журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2022 года.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.
Установлены основные номинации конкурса:
— лучшие региональные средства массовой информации (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
— лучшие индивидуальные публикации (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах, интернет-изданиях);
— лучшие СМИ в системе ТПП РФ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
— лучшие отраслевые СМИ (газеты и журналы, информационные агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания);
— лучший пресс-секретарь/специалист по связям с общественностью и работе со СМИ в системе ТПП;
— лучший бизнес-блог.
Конкурс проводится в два этапа:
На региональный этап конкурса заявки подаются — до 1 февраля 2023 года (проводится территориальными ТПП, комитетами ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и союзами предпринимателей совместно с региональными отделениями Союза журналистов России). Документы региональных СМИ для участия в Конкурсе первоначально подаются в региональные ТПП для прохождения регионального этапа.
На федеральный этап конкурса заявки подаются до 1 марта 2023 года (проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России).
Материалы на федеральный этап конкурса направляются до 1 марта 2023 года по адресу: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, с.1, ТПП РФ, Центр по связям со СМИ.
Победители конкурса получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.
Гран-при конкурса вручается победителю по теме года «Лучшая история предпринимательского успеха».
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» состоится 6 апреля 2023 года в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». В рамках церемонии пройдет Форум деловых СМИ.
Подробная информация на сайте конкурса.
Контактная информация:
Центр по связям со СМИ ТПП РФ
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1 с.1
Тел.: 8(495) 620-02-47/620-04-19
Эл. почта: konkurs@tpprf.ru, kba@tpprf.ru