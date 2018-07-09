Печатными изданиями разрешили торговать без касс

Газетами и журналами в России разрешили торговать без применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Такие поправки в N 54-ФЗ подписал президент Владимир Путин.

Новый закон освобождает налогоплательщиков от применения ККТ при реализации определенных видов товаров и услуг. В частности, он делает необязательным использование контрольно-кассовой техники при продаже бумажных газет и журналов вне зависимости от места их реализации.

От применения ККТ освобождаются торговля молоком и питьевой водой в розлив, продажа питьевой воды в розлив через автоматические устройства для расчетов. Не распространяется требование об использовании ККТ на организации, реализующие полномочия субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению за плату права пользования парковками, библиотеки, образовательные организации при оказании населению платных услуг, связанных с библиотечным делом.