Трафик и аудитория «Дзена» выросли более чем на 20% после передачи VK

Трафик контентной платформы «Дзен» после сделки с «Яндексом» по передаче сервиса VK вырос более чем на 20%.

По данным МТС, с момента сделки корпораций число уникальных пользователей, которые заходили на «Дзен» в сентябре этого года, выросло на 14%, а трафик увеличился на 21%.

Рост подтвердили в самом «Дзене». По данным VK, количество активных пользователей сервиса «Новости» выросло на 20%, а «Дзена» — на 10%. В ближайшее время аудиторные показатели продолжат расти, считают в компании.

Напомним, что в сентябре 2022 года VK объявила о закрытии сделки по обмену сервисами с «Яндексом». VK приобрела контентные платформы «Дзен» и «Новости», а сервис Delivery Club, который раньше принадлежал VK, был передан «Яндексу».