Путешествие из Петербурга в Севастополь. Часть 1

23 декабря впервые после многолетнего перерыва из Санкт-Петербурга отправился легендарный поезд «семерка» в Севастополь, снова открыв железнодорожное сообщение с полуостровом. ЖУРНАЛИСТ поехал на этом поезде, чтобы почитать, что пишут в газетах, продаваемых на крупных станциях маршрута. Начнется рассказ с Санкт-Петербурга.

Поезд №7 с помпой стартовал из Санкт-Петербурга. Освещать событие на Московский вокзал прибыли десятки представителей СМИ: светили прожектора, снимали телекамеры, клацали очередями фотоаппараты, тараторили журналисты, спешно опрашивая опешивших от неожиданного внимания к ним пассажиров.

В это время в здании вокзала и на перроне привычно скучали укутанные продавщицы газет, среди которых почти не сыскать было местных, петербургских.

— Возьмите «Комсомолку»! — удивилась моему интересу к местной прессе одна из продавщиц. — Чем не местная? Видите, написано: «Газета нашего города»!

Взял, увидел, что написано в «КП Петербург»:

«В Ленобласти нашли бункер с угнанными элитными иномарками на 33 миллиона рублей»

«Дед Мороз дал старт новогодним гуляньям в Северной столице»

«В Петербурге и Ленобласти распустились цветы»

«Эдита Пьеха приглашает на рождественский концерт»

«Вратарь Третьяк в эротическом календаре»

«В Петербурге создали дом на случай зомби-апокалипсиса»

Об историческом запуске поезда Санкт-Петербург — Севастополь ни слова. Хотя это не значит, что «Комсомольская правда. Петербург» обходит стороной тему транспорта: в «подвале» 10-й полосы сообщается, что «Пулково представляет выставку фотографий к 100-летию компании KLM».

«Новая газета. Санкт-Петербург» так и вообще, кроме приписки в названии, никакого отношения к местности не имеет. Пишет про Евгения Гинера, Юрия Лозу, Алексея Кудрина, РПЦ, Катынь, утилизацию мусора, лжетерроризм, российско-украинские газовые отношения и «лубянского стрелка» Манюрова. То есть ни слова о Петербурге и событиях, в нем происходящих.

По-настоящему петербургских, местных газет на всем вокзале обнаружено только две: «Спорт уик-энд», название которой полностью соответствует единственной освещаемой тематике, и «24 часа. Новости. Обзор отечественной и зарубежной прессы». Последняя действительно представляет собой 24-полосный цитатник надерганных из разных СМИ чужих текстов. Я насчитал более двух с половиной десятков процитированных изданий-доноров, но ни одно из них о запуске поезда Санкт-Петербург — Севастополь текстов не написало. Или, по крайней мере, редакция газеты-копипаста «24 часа» не посчитала интересным их копировать.