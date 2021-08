Инновации, краудфандинг и анализ аудитории: международный тренинг для региональных журналистов

Международная Летняя Медиа Академия в Салониках (THISAM) приглашает журналистов и владельцев СМИ подать заявку на тренинг «Новые методы и приемы для эффективной коммуникации и устойчивых бизнес-моделей» (Reporting Local-Regional: New tools and techniques for effective communication and sustainable business models).

Участники смогут:

• улучшить свои навыки в сфере диджитал-бизнеса,

• узнать, как использовать инструменты краудфандинга в медиа,

• научиться разбираться в инновационных медиатехнологиях и понимать свою аудиторию.

Тренинг пройдет в гибридном формате:

3–5 сентября: онлайн-сессии,

13–17 сентября: офлайн-сессии в Салониках, Греция.

Все расходы (транспорт, проживание и плата за обучение) оплачиваются организаторами.

Познакомиться с подробным описанием тренинга можно на сайте THISAM (http://www.joursummerschool.org/).

Кандидаты должны иметь по крайней мере два года опыта работы в СМИ и уровень владения английским языком не ниже В2-С1. Все курсы будут читаться на английском языке, без перевода.

Всего будет отобран 21 участник.

Чтобы принять участие, отправьте CV и мотивационное письмо (все на английском языке) на joursummerschool@gmail.com.

Крайний срок подачи заявок — 24 августа.

Тренинг организован при поддержке Представительства ЕС в России.