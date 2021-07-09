Как сообщает CNBC, бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google, а также на их генеральных директоров – Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи. По мнению юристов, Трамп почти наверняка потерпит неудачу.

Судебные иски были обнародованы спустя месяц после решения Facebook заблокировать аккаунт Трампа как минимум до января 2023 года. Twitter также заблокировал аккаунт экс-президента, но в отличие от Facebook — навсегда. Это произошло в первых числах января, сразу же после захвата Капитолия сторонниками Трампа.

«Мы не собираемся оставлять все как есть, – заявил Трамп в Бедминстере. — Мы не знаем, чем закончится это дело, но точно не отступим», — сказал он.

Согласно искам, суд должен обязать корпорации восстановить аккаунты Трампа. Также заявитель рассчитывает, что суд признает неконституционным раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях, который защищает компании от ответственности за контент, который публикуют пользователи платформ.

Правовые эксперты сомневаются в успехе дела Трампа.

«Я думаю, у иска почти нет шансов на успех, — считает профессор права Брайан Фицпатрик. — Буду честен с вами: я не удивлюсь, если дело закончится санкциями против юристов за подачу необоснованного иска». Как отмечает профессор, интернтет-платформы являются частными лицами и не принадлежат государству, поэтому претензии истцов о нарушениях конституции не имеют силы.

Представители Twitter и Google комментировать ситуацию отказались. Facebook на запрос пока не ответил.