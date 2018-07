Трамп предсказал крах The New York Times и Washington Post через семь лет

Президент США Дональд Трамп предсказал крах постоянно критикуемых им газет The New York Times и Washington Post через семь лет.

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2018 г.