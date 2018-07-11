Трамп предсказал крах The New York Times и Washington Post через семь лет

Президент США Дональд Трамп предсказал крах постоянно критикуемых им газет The New York Times и Washington Post через семь лет.

Twitter is getting rid of fake accounts at a record pace. Will that include the Failing New York Times and propaganda machine for Amazon, the Washington Post, who constantly quote anonymous sources that, in my opinion, don’t exist - They will both be out of business in 7 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2018 г.

Twitter рекордными темпами избавляется от поддельных учетных записей. Войдут ли в их число неудачники New York Times и машина пропаганды Amazon (газета) Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие? Они выйдут из бизнеса через 7 лет!

Трамп часто критикует мультимиллиардера Джеффа Безоса, основателя и главу интернет-гиганта Amazon. Безос приобрел Washington Post в 2013 году за 250 миллионов долларов. Газета постоянно публикует сенсационные репортажи о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

Президент США в ответ на эти обвинения утверждает, что газета лоббирует интересы его политических противников.

С газетой New York Times у американского президента тоже непростые отношения. он регулярно критикует издание за многочисленные публикации со ссылкой на источники в администрации. В частности, газета писала, что глава аппарата Белого дома Джон Келли считает свое место работы «убогим», что в Белом доме есть существенные разногласия по поводу подходов к КНДР, что команда Трампа для победы на президентских выборах прибегла к помощи эмиссара арабских принцев и израильского специалиста по манипуляциям в СМИ.