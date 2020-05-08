Трамп призвал авторов статей о «вмешательстве России» вернуть премии

Президент США Дональд Трамп призвал заставить авторов статей о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года вернуть присужденные им Пулитцеровские премии. Об этом сообщила газета The Washington Times.

«Это не журналисты..Их всех надо заставить вернуть Пулитцеровские премии, потому что все эти люди были неправы. И вы сегодня это увидели — обнародованы новые документы, которые говорят о том, что не было абсолютно никакого сговора с Россией», — сказал Трамп.

Речь идет о том, что 7 мая Минюст США заявил, что прекращает преследование экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. В 2017 году Флинну пришлось уйти с должности поле того, как стало известно, что он ввел в заблуждение Сенат и вице-президента США Майка Пенса, не предоставив им подлинной информации о своих контактах с представителями России и, в частности, с послом РФ Сергеем Кисляком, с которым Флинн обсуждал возможность отмены санкций в отношении РФ.

4 мая лауреатами Пулитцеровской премии стали журналисты The New York Times. Издание получило сразу три награды за восемь статей о России, часть из которых посвящена расследованию «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 года.

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.