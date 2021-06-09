«Усть-Катавская неделя»: что делает газету востребованным продуктом

Ночь перед коронавирусом

Сказать, что журналисты нашей газеты все как один выразили желание оставаться на своих рабочих местах после введения карантина из-за пандемии коронавируса, — значит соврать. До сих пор стоит в ушах крик сотрудниц: «Вы о нас не думаете, у нас семьи, дети. Вы будете виноваты, если с нами что-то случится!»

Мужички сидели молча, опустив глаза, всем видом демонстрируя покорность судьбе и воле начальства. Вот такая была атмосфера во время оперативки, на которой пришлось решать, как нам продолжить работу в условиях карантина. Я бубнил что-то о том, что работники полиции, медики, продавцы продуктовых отделов — все остаются на своих местах. А так как люди именно в условиях, подобных сложившимся, особенно нуждаются в объективной информации, то и нам нужно выполнять профессиональный долг. Разговор не клеился. Велел всем расходиться по рабочим местам и назначил оперативку на следующее утро.

Ночка выдалась бессонная. Внутренне я понимал позицию женщин. Они инстинктивно выбирали роль хранительниц очага. Не столько о себе беспокоились — больше о своих семьях, детях. После долгих размышлений пришел к выводу: нужно всех, кого можно, отправлять на удаленку. В таком разе уменьшалась возможность взаимного заражения. В обычном режиме тесного взаимодействия, с нашей любовью вместе попить чайку, мы были бы крайне уязвимы.

О том, как организовать взаимодействие в условиях, когда подавляющая часть сотрудников находилась на удаленке, долго думать не пришлось. Поскольку большая часть пишущих нередко зависала во «ВКонтакте», в этой же социальной сети работала и наша группа «Усть-Катавская неделя», я просто распорядился открыть чат на этом ресурсе. На первом этапе, в силу того, что сотрудники частенько кидались тут же обсудить каждое рабочее распоряжение, это вносило некоторую сумятицу. Было решено открыть еще два чата. В один складировались материалы для газеты, в другой — для сайта. Теперь это стало уже привычной схемой работы.

В офисе редакции были приняты все меры предосторожности. Оставшиеся работать здесь были обеспечены санитайзерами, масками. Для ежедневного измерения температуры приобретен бесконтактный градусник, полы и ручки дверей моются с добавлением хлорсодержащих веществ. В случае надобности провести оперативку она проходит с соблюдением масочного режима. Однако все меры предосторожности не дали блестящего результата. Вначале у одной сотрудницы заразу на работе подхватил муж. Как следствие — переболела в относительно легкой форме семья. Затем заболел другой журналист. Позднее — верстальщица перенесла болезнь, которую тоже подхватил муж. Но наиболее сильным ударом стала болезнь водителя редакции. Он получил тяжелое поражение легких — более 70 процентов. Прошел длительную реанимацию, едва выжил. Лечение длилось полгода. Сейчас наш Семеныч потихоньку втягивается в работу, а мы смотрим на его исцеление как на чудо.

Тематические полосы по графику

Теперь, когда 2020 год уже позади, можно с уверенностью сказать, что наша редакция в его ходе не утратила своих позиций. В городке, где проживает чуть больше 22 тысяч жителей, мы реализуем тираж в 4000 экземпляров. Половину — по подписке, вторую — в розницу. Сайт tramuk.ru обновляет новостную ленту 5–10 раз в день. В итоге количество посещений в месяц на сайте больше, чем проживает жителей в округе. Группы «Усть-Катавской недели» представлены в большинстве наиболее популярных сетей.