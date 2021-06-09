«Усть-Катавская неделя»: что делает газету востребованным продуктом

Что позволяет нашей газете по-прежнему быть востребованной? Отчасти твердолобая позиция в вопросе о том, что ее делает нужным для читателя продуктом. А именно: не столько калейдоскоп отраженных в новостях событий, сколько основательные куски (а чаще — целые полосы) качественного контента
Ночь перед коронавирусом
Сказать, что журналисты нашей газеты все как один выразили желание оставаться на своих рабочих местах после введения карантина из-за пандемии коронавируса, — значит соврать. До сих пор стоит в ушах крик сотрудниц: «Вы о нас не думаете, у нас семьи, дети. Вы будете виноваты, если с нами что-то случится!»
Мужички сидели молча, опустив глаза, всем видом демонстрируя покорность судьбе и воле начальства. Вот такая была атмосфера во время оперативки, на которой пришлось решать, как нам продолжить работу в условиях карантина. Я бубнил что-то о том, что работники полиции, медики, продавцы продуктовых отделов — все остаются на своих местах. А так как люди именно в условиях, подобных сложившимся, особенно нуждаются в объективной информации, то и нам нужно выполнять профессиональный долг. Разговор не клеился. Велел всем расходиться по рабочим местам и назначил оперативку на следующее утро.
Ночка выдалась бессонная. Внутренне я понимал позицию женщин. Они инстинктивно выбирали роль хранительниц очага. Не столько о себе беспокоились — больше о своих семьях, детях. После долгих размышлений пришел к выводу: нужно всех, кого можно, отправлять на удаленку. В таком разе уменьшалась возможность взаимного заражения. В обычном режиме тесного взаимодействия, с нашей любовью вместе попить чайку, мы были бы крайне уязвимы.
О том, как организовать взаимодействие в условиях, когда подавляющая часть сотрудников находилась на удаленке, долго думать не пришлось. Поскольку большая часть пишущих нередко зависала во «ВКонтакте», в этой же социальной сети работала и наша группа «Усть-Катавская неделя», я просто распорядился открыть чат на этом ресурсе. На первом этапе, в силу того, что сотрудники частенько кидались тут же обсудить каждое рабочее распоряжение, это вносило некоторую сумятицу. Было решено открыть еще два чата. В один складировались материалы для газеты, в другой — для сайта. Теперь это стало уже привычной схемой работы.
В офисе редакции были приняты все меры предосторожности. Оставшиеся работать здесь были обеспечены санитайзерами, масками. Для ежедневного измерения температуры приобретен бесконтактный градусник, полы и ручки дверей моются с добавлением хлорсодержащих веществ. В случае надобности провести оперативку она проходит с соблюдением масочного режима. Однако все меры предосторожности не дали блестящего результата. Вначале у одной сотрудницы заразу на работе подхватил муж. Как следствие — переболела в относительно легкой форме семья. Затем заболел другой журналист. Позднее — верстальщица перенесла болезнь, которую тоже подхватил муж. Но наиболее сильным ударом стала болезнь водителя редакции. Он получил тяжелое поражение легких — более 70 процентов. Прошел длительную реанимацию, едва выжил. Лечение длилось полгода. Сейчас наш Семеныч потихоньку втягивается в работу, а мы смотрим на его исцеление как на чудо.
Тематические полосы по графику
Теперь, когда 2020 год уже позади, можно с уверенностью сказать, что наша редакция в его ходе не утратила своих позиций. В городке, где проживает чуть больше 22 тысяч жителей, мы реализуем тираж в 4000 экземпляров. Половину — по подписке, вторую — в розницу. Сайт tramuk.ru обновляет новостную ленту 5–10 раз в день. В итоге количество посещений в месяц на сайте больше, чем проживает жителей в округе. Группы «Усть-Катавской недели» представлены в большинстве наиболее популярных сетей.
Большую часть газеты в минувшем году занимали спецпроекты и тематические полосы. Такое направление газета взяла еще в 2019 году. Если откровенно, мне просто надоело на каждой летучке устраивать пытки пишущим сотрудникам на предмет того, что же мы поставим в ближайший номер. В итоге появился ежемесячный график с жестким порядком сдачи тематических полос. Помимо этого, в газете нашли прописку полосы проектов, которые мы выполняли на гранты Роспечати. В итоге каждый пишущий сотрудник практически еженедельно сдавал тематическую полосу. Кроме этого, журналисты поочередно готовят в наш еженедельник ставшую многолетней фишкой «Тему номера». Начинается она на первой полосе, комплектуется крупной фотографией на тему и мнением эксперта. Затем заданная тема переходит на две последующие страницы в виде опроса жителей. Такая форма работы с наиболее актуальными темами дня пользуется вниманием читателя и очень часто выручает во времена, когда не происходит ярких событий.
Подобная форма организации труда творческих сотрудников приучила их к практически автономному плаванию. Именно это отчасти способствовало адаптации журналистов к работе на удаленке.
Перелистываю подшивку прошлого года. Яркие, интересные полосы проекта «Дифирамбы лицедеям», который вел наш журналист Александр Ремезов. В результате двухлетней работы была создана энциклопедия Народного театра города. Одновременно Ремезов вел специальную полосу «Краски, ножницы, бумага», рассказывающую об увлечениях одаренных жителей города. Вот полосы проекта «Право на доброе имя», ими занималась Мария Батракова. Она же обеспечивала выпуск тематических полос, рассказывающих о жизни градообразующего предприятия — Усть-Катавского вагоностроительного завода. А вот полосы буквально с переднего края борьбы с пандемией — спецвыпуски «Ваше здоровье», материалы которых готовит Светлана Обухова, мой бессменный заместитель. Вот эмоциональные, наполненные трагизмом полосы с материалами, объединенными общей шапкой «Цена победы». К этому проекту приложили руку практически все сотрудники издания. Далее — полосы о школьной жизни, спорте, интересное чтиво — специальная полоса «Литературный перекресток», где блистают талантами наши местные поэты и писатели. Жизнь небольшого округа как на ладони!
Призыв помнить
Хотелось бы отдельно рассказать о проекте «Право на доброе имя», поскольку он в прошлом году в рамках творческого конкурса форума современной журналистики «Вся Россия-2020» занял первое место в номинации «Спецпроект /Акция года».
Почти два года тому назад в редакцию пришла пенсионерка Валентина Жмырева. Пожилая женщина принесла рассказ о своих репрессированных родителях. Читать его без слез было просто невозможно. Редакцией было принято решение о создании газетного проекта, который бы обнародовал трагедию большого количества городских семей. Практически все они пострадали безвинно, кроме того, долгий след несчастий тянулся и за их семьями, которые терпели лишения как члены семей врагов народа.
Проекту было дано название «Право на доброе имя», так как именно этого хотелось добиться — чтобы люди еще раз поняли, что те, кого коснулся молох бессмысленной жестокости государственной машины и конкретных бездумных исполнителей, имеют право на доброе имя.
Вести данный проект мы назначили Марию Батракову, редактора отдела социальных проблем. В газете были опубликованы списки репрессированных и призыв к их родственникам поделиться семейными историями. В редакцию потянулись люди с документами и воспоминаниями. Специальная страница с названием проекта стала публиковаться в «Усть-Катавской неделе» каждый месяц.
И одному из членов семей репрессированных, Юрию Воробьеву, пришла в голову идея установки памятника жертвам политических репрессий. Вскоре была создана инициативная группа, возглавили которую Валентина Жмырева, Юрий Воробьев и Мария Батракова. Самое любопытное, что в городе нашлись люди, категорически отвергавшие саму идею установки подобного памятника. Мол, незачем ворошить тяжелое прошлое. Пришлось членам инициативной группы обращаться за советом к главе городского округа. Сергей Семков предложил провести опрос жителей города: как они решат, так и будет. Подавляющее большинство горожан, участвующих в опросе, поддержали проект установки памятника.
Потом в городе с участием нашей газеты прошел опрос населения по месту установки памятника. Оказалось, что многие хотят видеть его в парке, недалеко от памятника Неизвестному солдату. Прямо по Высоцкому получилось: «Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои — без вести павшие, твои — безвинно севшие».
Наконец, встал вопрос ребром: где брать деньги? Решили пойти с шапкой по кругу. Установили две урны для сбора средств — в Совете ветеранов и в редакции, а также открыли счет в банке. «Усть-Катавская неделя» регулярно давала информацию о том, какая сумма собрана и кто пожертвовал на общее дело. Откликнулись и школьники, и пенсионеры, и предприниматели, и депутаты. Все вместе мы собрали почти 100 000 рублей. Процесс мог бы затянуться, но шум вокруг установки памятника, поднятый в газете и на сайте tramuk.ru, сделал свое дело. Нашелся человек, которому судьба репрессированных устькатавцев была небезразлична. Пожелавший остаться неизвестным жертвователь перечислил 154 тысячи рублей. Оставалось собрать средства на транспортировку и установку памятника. Так сложилось, что большинство организационных вопросов пришлось решать Марии Батраковой: много времени у нее ушло на переговоры со спонсором, изготовителем памятника, исполнителями работ по подготовке места под памятник и его благоустройству.
На открытие памятника мы хотели пригласить всех желающих, всех, кто пожертвовал свои средства на его изготовление и установку, но режим ограничений из-за разгулявшегося коронавируса не позволил этого сделать. Поэтому церемония открытия прошла 26 июня в камерной обстановке: пришли люди, чьи родственники были репрессированы, коллектив редакции газеты «Усть-Катавская неделя», представители местной власти.
В истории любой страны есть трагические моменты, и, вспоминая о них, люди не должны чувствовать уныние и отчаяние, они должны думать о том, чтобы такое не повторилось никогда. Гранитная плита, появившаяся возле парка Победы, — не укор, а призыв помнить.
Люди усть-катавской национальности
Что помогает газете оставаться на плаву и содержать пять творческих сотрудников при общем штате в 12 человек (а сюда входят и руководитель отдела доставки, и редактор отдела рекламы, и бухгалтерия)? Наверное, какое-то провидение. Все время приходится балансировать на грани. Каждая копейка на счету. За десять лет доход от информационного обслуживания администрации не поменялся, хотя инфляция давно уже съела его реальную ценность, поддержка со стороны областной власти тоже держится на уровне 12 процентов от потребностей редакции. Обычно к ноябрю мы находимся уже на грани полного банкротства. И тут случается чудо: мы получаем деньги от Роспечати за выполнение работы по спецпроектам. Это на протяжении ряда лет помогает нам сохранить коллектив. С тихим ужасом восприняли мы информацию о ликвидации ставшей уже родной Роспечати. Ее спасательный круг, брошенный тонущим редакциям, заменить нечем.
Помогает нам сохранить достаточно низкую цену на газету наличие собственного участка доставки. Здесь работает один штатный сотрудник. Вернее, сотрудница. Она сортирует и в случае необходимости фальцует четырехтысячный тираж, ведет подписку и организует труд 15 почтальонов, работающих по гражданскому договору. Она же организует розничную продажу в 30 торговых точках города. Доставка до мест реализации — на водителе редакции. Так мы работаем уже более 15 лет. Если бы мы не расстались в свое время с почтой, вряд ли бы газета выжила. Ну не готово население к их услугам, делающим газетную подписку стоящей тысячу рублей. Город-то глубоко депрессивный, с крайне низкой заработной платой.
В активе нашей редакции — более пятидесяти побед на общероссийском и областном уровне. Это своего рода сигнал. Если в течение года не смогли добиться признания — значит, недорабатываем. Вот и в нынешнем году мы корпим над большим проектом под названием «Люди усть-катавской национальности». Немного каламбурное название, но люди, проживающие в маленьком городке, объединены общим культурным пространством, общими усилиями по добыванию хлеба насущного, воспитанию и обучению детей. Все это придает некие общие черты и местным, и давно приехавшим, с разным цветом волос и разрезом глаз.
Так вот представителям разных национальностей, сплоченных в общую нацию под названием устькатавцы, мы даем слово. Признаться, узнаем много интересного и предлагаем это нашим читателям. Наша цель — рассказать больше об особенностях культуры, кухни, традиций тех, кто стал частью городского сообщества. Это способствует росту уважения к представителям других национальностей.
Еще один проект, который мы начали в нынешнем году, — «Главная ячейка». Пятнадцать лет назад мы публиковали на газетных полосах фотографии счастливых молодоженов. Причем практически всех. Городок-то маленький. И вот теперь ищем сохранившиеся в течение пятнадцати лет семьи и просим их поделиться секретами семейной жизни. Чтиво, надо отметить, получается очень востребованное.
Дело всей жизни
Если оглянуться почти на тридцать лет назад, могу сказать, что мне как редактору газеты пришлось создавать ее с полного нуля. Набирал людей, умеющих хоть немного писать, обучал компьютерной верстке. «Усть-Катавская неделя» понемногу находила признание читателя, наибольший подписной тираж был достигнут лет через пять — 6700 экземпляров.
К сожалению, не обошлось без конфликтов с местной властью. Десятилетиями пришлось отстаивать право на самостоятельное выражение позиции, дело доходило до ликвидации чересчур самостоятельного издания под маркой объединения с городским телевидением. Отбились с трудом. Денег от администрации за опубликованный официоз не получали, платили большую аренду за муниципальное помещение. Временами было так, что до обеда печатали на редакционной ПОЛ-35 номер, а после обеда все сотрудники газеты садились его фальцевать. Свобода, даже относительная, давалась дорого. С тех пор сменилось три главы округа, и в настоящее время отношения с местной властью конструктивные.
Газета «Усть-Катавская неделя» издается с 4 января 1993 года. Выходит один раз в неделю на 16 полноцветных полосах формата А3. Тираж — 4000 экземпляров. Учредители: АНО «Редакция газеты «Усть-Катавская неделя», администрация Усть-Катавского городского округа, ОГУ «Издательский дом «Губерния».
Сайт: tramuk.ru.