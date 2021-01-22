Чему журналисты могут поучиться у переводчиков

Елена Комольцева, преподаватель журналистских дисциплин Московского международного университета, поделилась с ЖУРНАЛИСТОМ некоторыми привычками переводчиков, которые могут быть полезны начинающим журналистам.

Признаюсь, что на переводческий факультет Пензенского государственного университета я поступала, чтобы стать журналистом. Нелогично, правда? Моя стратегия выглядела примерно так: я в совершенстве овладеваю немецким и английским языками, заочно поступаю на журфак, параллельно с учебой начинаю стажироваться на телевидении. Но обучение на инязе оказалось настолько сложным и энергозатратным, что времени на второе высшее не оставалось совсем.

Журналистское образование мне все-таки удалось получить, правда уже через несколько лет после окончания университета и даже после защиты диссертации. Но я хочу поделиться некоторыми «фишками» из переводческой практики, которым не обучают на журфаке, хотя они могут оказаться полезны журналисту.

Учить английский по новостям

Знание английского языка в нашем современном обществе — это прежде всего показатель образованности. Все международные мероприятия, форумы, встречи проходят на английском языке. И если вдруг у кого-то (в основном не у журналистов) возникает чувство патриотического ущемления и прямо из сердца рвется «пусть русский учат», то у меня есть наглядный пример для возражения.

Молодая немецкая журналистка Мари Тиле несколько лет живет в России, ходит на курсы русского языка, но свободно общаться, тем более на профессиональные темы пока не может. Когда она пытается сказать на русском что-то важное, то обязательно перепутает падежи, поставит не тот предлог или окончание, в итоге такую речь слушать становится весьма забавно, а понять достаточно сложно.

Русский крайне сложно дается иностранцам, даже после нескольких лет добросовестного изучения свободно изъясниться у них не всегда получается. Чтобы «прокачать» свой «инглиш», не нужно поступать на переводческий факультет, где придется добровольно сдаться в «лингвистический плен», наизусть заучивать лекции по истории языка или зубрить латынь. Английский язык можно выучить в хорошей языковой школе или с репетитором. Поддерживать уровень языка нужно самостоятельно. Мое любимое упражнение — каждый день читать и переводить по одной новостной статье, с выписыванием незнакомых слов. Таким образом, мы анализируем, как подают новость зарубежные коллеги и «прокачиваем» знания английского.

Постоянно тренировать память

Я с ужасом вспоминаю зазубривание списков с названиями рек, животных, птиц, цветов и даже грибов на русском и английском. Например, за два дня нам дали выучить около названий 40 птиц. Большую часть слов пришлось не только зазубривать, но и «гуглить», как выглядит эта птица и где живет. Также мы повторяли за преподавателем цепочку и нескольких трехзначных, а потом четырех и пятизначных чисел. Когнитивную информацию нельзя перевести неверно или упустить вовсе. Поэтому во время интервью я всегда очень внимательна к именам собственным, датам и названиям организаций.

Кстати, хорошая память просто необходима телевизионщикам для запоминания текстов стендапов. Самое эффективное, на мой взгляд, упражнение для тренировки памяти — «снежный ком». Оно очень хорошо помогает запоминать любые тексты. В действии упражнение выглядит так: кто-то зачитывает небольшой текст (можно новостную заметку) из 10-15 предложений. Каждый раз, прежде чем повторить новую фразу, вы начинаете с самой первой. Если постоянно тренировать память, то будет проще запоминать имена собеседников, цифры, важные детали, и даже, если вдруг подвел диктофон, вспомнить, о чем говорил собеседник, будет намного проще.

Навык редактирования

Самое ценное, что я взяла на занятиях по практическому курсу перевода — это навык редактирования. Хочу отметить, что переводчики более тщательно въедаются в значение и этимологию слова. Ведь задача переводчика — с предельной точностью передать содержание исходника, да еще так, чтобы он легко читался на русском языке.