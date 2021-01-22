Чему журналисты могут поучиться у переводчиков

«Фишки» из переводческой практики для журналистов
Елена Комольцева, преподаватель журналистских дисциплин Московского международного университета, поделилась с ЖУРНАЛИСТОМ некоторыми привычками переводчиков, которые могут быть полезны начинающим журналистам.
Признаюсь, что на переводческий факультет Пензенского государственного университета я поступала, чтобы стать журналистом. Нелогично, правда? Моя стратегия выглядела примерно так: я в совершенстве овладеваю немецким и английским языками, заочно поступаю на журфак, параллельно с учебой начинаю стажироваться на телевидении. Но обучение на инязе оказалось настолько сложным и энергозатратным, что времени на второе высшее не оставалось совсем.
Журналистское образование мне все-таки удалось получить, правда уже через несколько лет после окончания университета и даже после защиты диссертации. Но я хочу поделиться некоторыми «фишками» из переводческой практики, которым не обучают на журфаке, хотя они могут оказаться полезны журналисту.
Учить английский по новостям
Знание английского языка в нашем современном обществе — это прежде всего показатель образованности. Все международные мероприятия, форумы, встречи проходят на английском языке. И если вдруг у кого-то (в основном не у журналистов) возникает чувство патриотического ущемления и прямо из сердца рвется «пусть русский учат», то у меня есть наглядный пример для возражения.
Молодая немецкая журналистка Мари Тиле несколько лет живет в России, ходит на курсы русского языка, но свободно общаться, тем более на профессиональные темы пока не может. Когда она пытается сказать на русском что-то важное, то обязательно перепутает падежи, поставит не тот предлог или окончание, в итоге такую речь слушать становится весьма забавно, а понять достаточно сложно.
Русский крайне сложно дается иностранцам, даже после нескольких лет добросовестного изучения свободно изъясниться у них не всегда получается. Чтобы «прокачать» свой «инглиш», не нужно поступать на переводческий факультет, где придется добровольно сдаться в «лингвистический плен», наизусть заучивать лекции по истории языка или зубрить латынь. Английский язык можно выучить в хорошей языковой школе или с репетитором. Поддерживать уровень языка нужно самостоятельно. Мое любимое упражнение — каждый день читать и переводить по одной новостной статье, с выписыванием незнакомых слов. Таким образом, мы анализируем, как подают новость зарубежные коллеги и «прокачиваем» знания английского.
Постоянно тренировать память
Я с ужасом вспоминаю зазубривание списков с названиями рек, животных, птиц, цветов и даже грибов на русском и английском. Например, за два дня нам дали выучить около названий 40 птиц. Большую часть слов пришлось не только зазубривать, но и «гуглить», как выглядит эта птица и где живет. Также мы повторяли за преподавателем цепочку и нескольких трехзначных, а потом четырех и пятизначных чисел. Когнитивную информацию нельзя перевести неверно или упустить вовсе. Поэтому во время интервью я всегда очень внимательна к именам собственным, датам и названиям организаций.
Кстати, хорошая память просто необходима телевизионщикам для запоминания текстов стендапов. Самое эффективное, на мой взгляд, упражнение для тренировки памяти — «снежный ком». Оно очень хорошо помогает запоминать любые тексты. В действии упражнение выглядит так: кто-то зачитывает небольшой текст (можно новостную заметку) из 10-15 предложений. Каждый раз, прежде чем повторить новую фразу, вы начинаете с самой первой. Если постоянно тренировать память, то будет проще запоминать имена собеседников, цифры, важные детали, и даже, если вдруг подвел диктофон, вспомнить, о чем говорил собеседник, будет намного проще.
Навык редактирования
Самое ценное, что я взяла на занятиях по практическому курсу перевода — это навык редактирования. Хочу отметить, что переводчики более тщательно въедаются в значение и этимологию слова. Ведь задача переводчика — с предельной точностью передать содержание исходника, да еще так, чтобы он легко читался на русском языке.
Нас учили избегать канцеляризмов, иностранных слов, по возможности делать выбор в пользу глагола. Известный переводчик и журналист Леонид Володарский однажды посоветовал мне книгу Норы Галь «Слово живое и мертвое», которая в итоге стала моим настольным справочником не только переводчика, но и редактора.
Идеальная дикция
Для переводчика мало знать иностранный язык на уровне носителя, необходимо еще иметь безупречное произношение, то есть нужно стремиться к тому, чтобы в вас не сразу распознали иностранца.
Первый экзамен, который я завалила на первом курсе, был как раз по фонетике. Я не справилась с простейшим заданием — прочитать 10 слов с идеальным произношением. Готовиться надо было так: каждый день около часа повторять записанные диктором на магнитофон одни и те же слова. Мне казалось, что над нами издеваются и что примерно так учат разговаривать попугаев. Как ни странно, но над произношением на русском языке мы работали не меньше.
Есть очень эффективное упражнение — эхоповтор, которое помогает улучшить дикцию и убрать, кому это актуально, региональный говор. С отступом 2-3 слова нужно повторять за диктором новостей все сказанное в течение 10 минут, записывая себя на диктофон. Если вдруг запнулись, не останавливайтесь, пропустили 2-3 слова и говорите дальше. Можно усложнить задание и повторять за телевизором с деревянным карандашом в зубах, что еще более эффективно для идеальной дикции. Выполнять упражнение нужно каждый день, а через неделю уже можно сравнить свою первую и последнюю запись. Я думаю, что результат приятно удивит.
Эрудиция
Работа журналиста и переводчика немного похожи, особенно непредсказуемостью. Никогда заранее не знаешь, с каким материалом придется работать и с кем общаться. Поэтому переводчики и журналисты — это люди с широким кругозором и высокими коммуникативными навыками.
Несколько лет подряд я переводила статьи для автомобильного журнала и прежде, чем приступить к заданию, я изучала специальную литературу по теме, общалась с экспертами. То есть, если попался текст про новейший метод покраски автомобиля, я сначала читала справочники для автослесарей на русском языке, изучала терминологию, выписывала незнакомые слова в блокнот. Журналист, готовясь к интервью или перед тем, как сделать репортаж проделывает ту же самую работу. Но из переводческой практики у меня еще осталась привычка вести блокнот и записывать в него новое, не знакомое мне ранее слово.