Трансляцию Deutsche Welle запретят в России в ответ на блокировку RT DE

Вещание и трансляция Deutsche Welle на территории России будет прекращена, а его корреспондентские пункты — закрыты. Такие решения приняли власти России в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Кроме того, всем сотрудникам российского бюро Deutsche Welle аннулируют аккредитации, говорится в сообщении МИД России. Сама же телерадиокомпания может быть признана иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Эту процедуру, согласно заявлению МИДа, инициируют соответствующие российские ведомства.

Одновременно с этим в МИДе пообещали ввести санкции против представителей государственных и общественных немецких организаций, которые причастны к ограничению вещания RT DE и «иному оказанию давления на российского медиаоператора». Этим людям, список которых МИД раскрывать не намерен, запретят въезд в Россию.

Объявленные 3 февраля меры лишь первый шаг, заявил МИД. Информацию о новых мерах обещают опубликовать позже. РБК обратился за комментарием в главный офис Deutsche Welle и посольство Германии.