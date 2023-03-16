Transparency International* объявила о ликвидации юридического лица в России

Transparеncy International* — объявила о решении ликвидировать юридическое лицо организации в России. Решение принял совет НКО. В пресс-релизе организации сообщается, что признание Transparency International*, занимающейся противодействием коррупции, а также практика применения законодательства к таким организациям в России делают работу российского подразделения «практически невозможной».

«Данное решение принято, потому что мы, создатели и руководители, считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчетности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств»,— говорится в сообщении.

В заявлении организации отмечается, что команде предстоит «серьезная перестройка работы». Она планирует продолжать свою деятельность по противодействию коррупции.

Генпрокуратура РФ признала Transparеncy International* нежелательной организацией 6 марта. По версии Генпрокуратуры, Transparеncy International*, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела» России, представляя угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

* Признана нежелательной организацией, ее деятельность в РФ запрещена; признана иностранным агентом