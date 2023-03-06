Transparеncy International* признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной в России работу международной организации Тransparеncy International*. «Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач», — заявляет прокуратура. Как утверждает ведомство, Тransparеncy International* «формально выступает» за борьбу с коррупцией во всем мире, но на самом деле вмешивается во внутренние дела России, что «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Прокуратура передала эти данные Минюсту, чтобы тот внес Тransparеncy International* в перечень нежелательных организаций. Сейчас в этом списке 75 пунктов.

Transparеncy International* — международная неправительственная организация, которая заявляет своими целями борьбу с коррупцией и исследование ее уровня по всему миру. Организация была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по Восточной Африке Петером Айгеном. Сейчас у нее есть филиалы в десятках странах мира.

Российское отделение Transparency International*, которое было создано как российское НКО с российскими учредителями, еще в апреле 2015 года было признано иностранным агентом.

* Признана нежелательной организацией, деятельность в РФ запрещена, внесена в реестр иностранных агентов