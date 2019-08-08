Трэвел-журналистика сегодня и завтра: как писать о путешествиях и стоит ли за это браться

Ольга Чередниченко: «Конкуренция будет все жестче»
Со стороны работа трэвел-журналиста выглядит как бесконечные поездки по миру с остановками в пятизвездочных отелях, обедами в ресторанах Мишлен и нетривиальными развлечениями. Сплошное удовольствие, за которое еще и платят. Автор десятков статей о путешествиях и 25 путеводителей для издательства «Эксмо» Ольга Чередниченко рассказала ЖУРНАЛИСТУ, как все происходит в реальности.
— Ольга, давайте начнем с простого вопроса. Что такое трэвел-журналистика: о чем и для кого пишет трэвел-журналист?
— Трэвел-журналистика — это создание контента о путешествиях, о городах и странах: достопримечательностях, кухне, отелях и т. д. У таких материалов две категории читателей. Первая — туристы, которые готовятся к поездке и нуждаются в практической информации. А вторая — люди, которые просто любят читать о мире, те, кого вдохновляют тексты о путешествиях.
— Современный читатель, в отличие, скажем, от читателя СССР, многое повидал, многое знает. О чем писать сегодня, чтобы быть интересным?
— Я думаю, самое важное — то, что затронуло струны твоей души во время путешествия. Например, в Будапеште есть экскурсионный автобус-амфибия, который заезжает в Дунай. Если такой опыт впечатлил, можно оттолкнуться от него и сделать подборку необычных видов транспорта Венгрии. Если ты был вовлечен в события, достойные внимания, можно написать репортаж.
— То есть трэвел-журналисту нужно уметь рассказывать истории? Часто ли вы встречаете материалы, где используются приемы сторителлинга?
— Девяносто процентов репортажей из путешествий, которые я читаю, не имеют сценарной структуры. И, на мой взгляд, сильно проигрывают историям: нить повествования быстро теряется, я вязну в тексте и не хочу дочитывать его до конца. Поэтому трэвел-журналисту желательно изучать сторителлинг, брать оттуда элементы, которые подходят для рассказа о путешествии, и использовать их в своих материалах, чтобы удерживать внимание читателя.
— А какой формат хорош для коротких материалов о путешествиях?
— Мой любимый формат — топ-5. Хотя он и набил оскомину, по-прежнему везде появляется и актуальности не теряет. Он позволяет сделать обзор, на который не надо тратить много времени и сил, но который способен «зацепить» — если не всеми, то хотя бы одним из пунктов. В сжатых текстах есть какая-то энергия, потому что в короткое описание стараешься вложить самое важное. За это они мне и нравятся.
— Где трэвел-журналист может публиковаться? Жив ли рынок печатных туристических СМИ?
— Мой профессиональный опыт показывает, что лучше идти в онлайн- СМИ. У печатных изданий дела сейчас не очень: рекламодатели предпочитают вкладывать деньги в интернет. С путеводителями ситуация тоже непростая. Новые гиды на русском языке в нашей стране публикует всего одно издательство — «Бомбора», да и то очень редко — все, что нужно аудитории на данный момент, уже выпустили.
— Со стороны журналистика путешествий кажется романтической и легкой профессией: катайся по миру и получай за это деньги. Действительно ли все так просто? С какими сложностями сталкивается трэвел-журналист?
— Во-первых, в этой сфере трудно много заработать. Главный доход трэвел-журналиста — пресс-туры, и многие идут в профессию ради них. Во-вторых, это физически сложная работа. Тот же пресс-тур — не обычное путешествие, где можно делать что вздумается. У поездки есть программа, и за минимальный срок тебе стараются показать всё.
— Давайте продолжим тему денег: все-таки как заработать в трэвел-журналистике?
— Первый вариант — развивать свой блог. Сегодня особенно популярен YouTube. Блог на отдельном сайте (standalone) тоже приносит достаточный доход, если заниматься им каждый день. Второй вариант — работать за зарплату в штате СМИ: младшим, старшим, выпускающим редактором и т. д. Третий — жесткий фриланс, когда все время строчишь статьи для разных изданий. Но это сложно, так как за статьи платят мало и можно очень быстро «выгореть».
— А какова конкуренция в этой сфере? Существует ли такая проблема, как дефицит кадров?
— Конкуренция высокая. Трэвел-журналистов много, желающих ими стать еще больше. Но именно благодаря конкуренции направление развивается: мы больше не читаем всех подряд, мы выбираем лучших.
— Какие навыки нужно «прокачивать» трэвел-журналисту и блогеру, чтобы быть конкурентоспособным?
— Если занимаешься блогом, нужно уметь делать фото, снимать видео, одеваться так, чтобы нравиться аудитории, нужно уметь пиарить себя, находить рекламодателей. А самое главное, и блогерам, и журналистам необходимо грамотно писать. Грамотно — не в смысле без ошибок (их всегда можно исправить), а в смысле так, чтобы «цеплять» аудиторию. И должна быть особая система мышления: важно видеть структуру текста.
— Где учиться трэвел-журналистике? Есть ли в нашей стране, как, например, в Европе, спецфакультеты в вузах?
— Трэвел-журналистику начали преподавать и в российских высших учебных заведениях. Например, есть программа для магистров в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Пару лет назад межфакультетский курс появился в МГУ им. М. В. Ломоносова. А тех, кто не хочет идти в вуз, я приглашаю на свой курс по журналистике путешествий. В нашей стране он был одним из первых — я веду его с 2015 года весной и осенью. Сейчас идет набор новой группы, она стартует 30 сентября.
— А как действовать начинающему трэвел-журналисту — куда идти, кому и что предлагать?
— Надо изучить рынок и будущих конкурентов. Подумать, куда приложить силы, посмотреть издания, которые нравятся, понять, почему они нравятся. Дальше можно написать в редакцию, предложить свои услуги.
— Вы были главным редактором журнала «Вояж». Как вы находили авторов? Чем они могли вас заинтересовать?
— Мы публиковали материалы и выпускников моего курса, и авторов со стороны — людей, которые присылали предложения на почту. Первым делом я обращала внимание на тему. Если тема нравилась и подходила для конкретной рубрики журнала, я уже смотрела, как человек пишет.
— Какие ошибки делают начинающие журналисты, предлагая свои услуги?
— Главные ошибки — не продумывать тему, не изучать издание и делать одинаковую рассылку по всем СМИ, писать пространно и изощренно. Если нет темы, редактору нет смысла вступать в диалог. Если в теле письма написано очень много и слишком сложно, редактор не будет вчитываться — просто некогда. Неважно, кто ты и есть ли у тебя имя, но важно, как ты подаешь себя и свой материал.
— Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития направления? Стоит ли молодому специалисту делать ставку на трэвел-журналистику?
— Думаю, журналистов и блогеров будет все больше, конкуренция будет все жестче. Но я считаю, что профессия трэвел- журналиста намного интереснее, чем многие другие. И если человек чувствует предрасположенность к этому делу, если согласен на невысокую зарплату ради славы и путешествий по всему миру, то делать ставку стоит однозначно.
ОЛЬГА ЧЕРЕДНИЧЕНКО: трэвел-журналист, выпускница факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, автор десятков статей о путешествиях и 25 путеводителей для издательства «Эксмо», бывший главный редактор туристического журнала «Вояж», создатель курса по трэвел-журналистике.
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