Трэвел-журналистика сегодня и завтра: как писать о путешествиях и стоит ли за это браться

— Трэвел-журналистика — это создание контента о путешествиях, о городах и странах: достопримечательностях, кухне, отелях и т. д. У таких материалов две категории читателей. Первая — туристы, которые готовятся к поездке и нуждаются в практической информации. А вторая — люди, которые просто любят читать о мире, те, кого вдохновляют тексты о путешествиях.

— Современный читатель, в отличие, скажем, от читателя СССР, многое повидал, многое знает. О чем писать сегодня, чтобы быть интересным?

— Я думаю, самое важное — то, что затронуло струны твоей души во время путешествия. Например, в Будапеште есть экскурсионный автобус-амфибия, который заезжает в Дунай. Если такой опыт впечатлил, можно оттолкнуться от него и сделать подборку необычных видов транспорта Венгрии. Если ты был вовлечен в события, достойные внимания, можно написать репортаж.

— То есть трэвел-журналисту нужно уметь рассказывать истории? Часто ли вы встречаете материалы, где используются приемы сторителлинга?

— Девяносто процентов репортажей из путешествий, которые я читаю, не имеют сценарной структуры. И, на мой взгляд, сильно проигрывают историям: нить повествования быстро теряется, я вязну в тексте и не хочу дочитывать его до конца. Поэтому трэвел-журналисту желательно изучать сторителлинг, брать оттуда элементы, которые подходят для рассказа о путешествии, и использовать их в своих материалах, чтобы удерживать внимание читателя.