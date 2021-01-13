Тренды новых медиа-2021 в формате Zoom-звонка

Поджигай траву на заднем фоне, умирай в прямом эфире, делай что хочешь — и о тебе будут говорить. И все: ты будешь успешным, придут спонсоры, деньги, Моргенштерн у тебя спляшет на могиле. А на самом деле — да, краткосрочно ты, может, и победишь, но завтра тренды хайпа изменятся.

КАМИЛЛА: Очень классный в этом смысле был фильм Пивоварова про тиктокеров, где они сами говорят: мы понимаем, что это ненадолго. И поэтому они верят в образование, что надо все-таки иметь какую-то базу, сейчас это весело, но потом они никому не будут нужны. Очень хороший посыл.

ОБРАЗОВАНИЕ ПО-ДРУГОМУ

МАРИЯ: Кстати, об образовании. В ближайшие три года будет большой запрос на образовательный контент, и многие технологии и форматы будут использованы для его создания. Государство с этим не справилось, классическое образование девальвировалось, и в пандемию все это окончательно осознали.

ВСЕВОЛОД: Появится новый Гарвард: в онлайне и с новыми принципами обучения.

ЕВГЕНИЙ: А вот интересно, почему этого до сих пор не произошло? Почему стоимость Coursera до сих пор не выросла на тысячу процентов?

ВСЕВОЛОД: Много факторов. Возможно, Coursera упустила момент. Там же вопрос еще и в маркетинге: как ты себя преподнесешь во время всей этой ситуации. К тому же у студентов в 2020 году не было выбора. Они уже поступили в классические вузы, заплатили за свои семестры, а раз «уплочено», нужно съесть все до конца. Нужно мучиться с этими тимсами и зумами до победного. А вот если бы они знали об этой ситуации заранее, все могло бы повернуться по-другому.

Я думаю, что абитуриенты следующих лет сто раз подумают, перед тем как поступать в классический вуз.

КАМИЛЛА: Но пока родители убеждают их все-таки получать традиционное образование, потому что нужен диплом гособразца. На Сoursera пока такой не выдают, потом сложно доказать работодателю, насколько ты хорошо учился. То есть пока система доминирует.

МАРИЯ: Одно другому не мешает. То есть ребенок будет учиться за «корочку» в вузе, а нужные знания получать где-то еще параллельно. В какой-то момент эти тренды сойдутся.

МАКСИМ: Еще это вопрос форматов. Потому что даже на той же Сoursera все равно доминирующий формат — это лектор, бу-бу-бу, презентация, потом какой-то тест. А это утомляет, не мотивирует, не возбуждает.

ЕВГЕНИЙ: Образование будет очень разным. Одно дело — ремесленные предметы, за 5 видеоуроков научить вышивать крестиком. Но есть большие, фундаментальные блоки человеческого знания, которые никак не рассказать за пять минут.

Это две крайности, конечно. Но онлайн-форматы подойдут и для того, и для другого. Просто в случае фундаментального образования даже в онлайне нужно будет сохранить личный контакт с преподавателем, нетворкинг с однокурсниками и эксклюзивность. Сам факт того, что ты студент Гарварда, пусть и виртуального, будет играть роль.

КОЛЛАБОРАЦИЯ БЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

МАКСИМ: Мы все теперь сидим по разным углам, а не в офисах и коворкингах. Так что в новом году мы увидим, как контент-производители будут гораздо больше использовать онлайн-платформы для коллаборации. Соответственно, и контента будет появляться больше.

ВСЕВОЛОД: Эти платформы и инструменты существовали уже давно, но сейчас пандемия сняла для многих психологический ограничитель. Люди поняли: чтобы сделать сложный проект, не нужно физически собираться вместе. Поэтому мы увидим взлет мультинациональных, мультикультурных распределенных команд, которые наконец увидели все возможности и в онлайне.

ЕВГЕНИЙ: В основном это будет прорыв для пользовательского контента (UGC). Обычные комментаторы, блогеры, влогеры будут активно использовать как программные инструменты для коллаборации, так и новые «железные» решения для создания контента, вроде какой-нибудь домашней «будки блогера», чтобы удобнее было вести стримы и записывать видеоблоги.

ОНЛАЙН-ИВЕНТЫ ПОДОРОЖЕ

ВСЕВОЛОД: В 2020 году этот тренд полыхнул опять и не думает затухать. Это онлайн-ивенты, конференции и заработок на них. Они существовали уже десятилетия, но в двадцатом году мы все это распробовали, поняли, что от онлайн-формата практически одни плюсы, так что будем продолжать встречаться в Zoom и после того, как нас всех вакцинируют и чипируют.

Смотрите: на онлайн-ивент может прийти больше людей, чем в офлайн. Во-первых, потому что не надо ехать. Во-вторых, потому что участие будет дешевле, то есть люди, которые не могли себе позволить попасть куда-то, теперь эту возможность (пусть и виртуальную) получили.

В итоге организаторы все равно остаются в плюсе. Потому что за счет роста количества участников (пусть и с меньшим чеком) можно увеличить прибыльность мероприятия. Ну и все эти расходы, типа аренды помещения, оплаты перелетов спикеров, их гостиниц, — все это уходит из расходной части.

МАРИЯ: Охват увеличивается, соответственно, ивент становится дороже для спонсора.

КАМИЛЛА: И для нетворкинга одни плюсы. Организаторы многих онлайн-мероприятий используют чаты в Telegram. Они остаются после мероприятия, там всех спикеров можно потом достать и задать вопросы.

Практика смешанного проведения мероприятий сохранится и после того, как мы вернемся к нормальной жизни. Например, дорогой офлайновый эксклюзив — и тут же доступ для всех остальных в онлайне, где они платят либо за прямую трансляцию, либо за доступ к записи. Основой монетизации в итоге становятся записи, презентации, чек-листы и прочие материалы по итогам.

РАБОТА С АРХИВОМ И МАЙНИНГ ИСТОРИЙ

ЕВГЕНИЙ: Редакции начнут активнее работать со своими архивами, делать «ремиксы» прошлых хитовых историй. Многие медиа постепенно уходят от новостного зуда. Я очень четко почувствовал это во время работы с изданиями в Центральной Азии, когда у всех одинаковые новости и все понимают, что надо чем-то выделяться. Они начинают думать, и у каждого появляется своя фича.

ВСЕВОЛОД: Схожий с этим тренд — майнинг историй. В интернете уже описано огромное количество сюжетов, но многие из них описаны плохо или просто малоизвестны.

Того, что происходит в новостях, уже не хватает для удержания внимания аудитории. Да, все время в мире что-то происходит, но это не так захватывающе, как условный перевал Дятлова. Поэтому для многих неновостных редакций, которые строят свою стратегию на фичерах, спасением станет майнинг, добыча историй о том, что уже произошло давно, где-то есть в архивах, но описано это не так круто, как могло бы.

МЕДИА РАДИ ВЛИЯНИЯ, А НЕ ДЕНЕГ

МАРИЯ: Мне кажется, что медиа в классическом понимании сейчас создать вообще невозможно. Создать медиа одного человека — да, очень легко. Он же его делает чаще всего не ради дохода, а из интереса. А потом уже у него появляется доход. И если у него нет дохода, он не бросает сразу свой интерес, он пытается его развивать.

Но рынок настолько забит, что создавать классические медиа нет смысла вообще.

ВСЕВОЛОД: А как же пример VTimes? Команда журналистов «Ведомостей» встала, ушла и сказала: «Мы вернем вам деловую журналистику, которую вы потеряли. Донатьте нам, пожалуйста, и вам воздастся».

МАКСИМ: «Важные истории» еще, да и другие примеры есть. То есть появляются проекты, которые особо не претендуют на прибыльность, но у них есть свое видение. Правда, чьими деньгами это оплачивается — большой вопрос.

ВСЕВОЛОД: Получается, что это опять деньги либо ненаигравшихся олигархов, либо коллективного Госдепа.

МАКСИМ: Да, или каких-то других игроков, которые хотят влиять на повестку. То есть здесь влияние на первом месте, а не прибыль. Они понимают, чего хотят добиться, и деньги для них не стоят на первом месте.

МАРИЯ: Да, но рано или поздно инвесторы зададутся вопросом: «А где эффект?», бесконечно деньги они вкладывать не будут.