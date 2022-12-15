Погадать на короля трендов: какие соцсети будут популярны в 2023 году

2023 год не за горами. Разложили карты и погадали на судьбу популярных платформ в России. Рост «Одноклассников», импортозамещение соцсетей и хайп Илона Маска — главные прогнозы на 2023-й.

Две разные тусовки

Противоречивым будет 2023 год для «ВКонтакте» — самой популярной среди россиян социальной сети, по данным исследования Mediascope за 2022 год.

VK старается усидеть на двух стульях. С одной стороны, платформа активно завлекает молодую аудиторию. Юные инфлюенсеры в «VK Клипах», собственная концертная площадка VK STADIUM, дизайнерские vmoji и стикеры — «ВКонтакте» старается понравится всем.

С другой стороны, с 1 декабря 2022 года во «ВКонтакте» обязаны вести свои страницы государственные учреждения, депутаты, органы власти. Платформа превращается в мощный агрегатор жизни страны, по сути, новые «Госуслуги».

В 2023 году может произойти раскол: свободная молодежь не захочет быть «в одной тусовке» с кондовыми государственными сообществами. Да и вопрос конфиденциальности пользовательских данных и переписок будет стоять все острее.

Дуров ковчег

2022 год принес много противоречивых трендов и вынужденных релокаций на другие площадки, отчего Telegram только выиграл. Из-за блокировок и санкций многие блогеры, инфлюенсеры и бизнесмены искали соцсеть с высокой конфиденциальностью.

Соцсеть, которую ценят за отсутствие навязчивых функций, обзавелась платной подпиской. «Телеграмная элита» получила доступ не только к эксклюзивным стикерам, но и к увеличенному функционалу приложения, при этом нововведения не ограничили простых пользователей. Популярность соцсети у рекламодателей выросла более чем в два раза за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом. Средняя цена одной рекламной интеграции в мессенджере увеличилась примерно на 30% со стоимостью одного подписчика от 0,1 до 5 руб, по статистике Win2Win.

Все карты ложатся в пользу мессенджера — 2023 году Telegram продолжить быть островком свободы для блогеров и универсальной соцсетью для общения и бизнеса.

Запретный плод горек

Заблокированный в России Instagram* продолжит терять аудиторию. Обычному пользователю все сложнее воспользоваться площадкой: список недоступных в РФ VPN-сервисов увеличивается — на днях, например, заблокировали Surfshark.