Погадать на короля трендов: какие соцсети будут популярны в 2023 году

Делаем прогнозы на грядущий год
2023 год не за горами. Разложили карты и погадали на судьбу популярных платформ в России. Рост «Одноклассников», импортозамещение соцсетей и хайп Илона Маска — главные прогнозы на 2023-й.
Две разные тусовки
Противоречивым будет 2023 год для «ВКонтакте» — самой популярной среди россиян социальной сети, по данным исследования Mediascope за 2022 год.
VK старается усидеть на двух стульях. С одной стороны, платформа активно завлекает молодую аудиторию. Юные инфлюенсеры в «VK Клипах», собственная концертная площадка VK STADIUM, дизайнерские vmoji и стикеры — «ВКонтакте» старается понравится всем.
С другой стороны, с 1 декабря 2022 года во «ВКонтакте» обязаны вести свои страницы государственные учреждения, депутаты, органы власти. Платформа превращается в мощный агрегатор жизни страны, по сути, новые «Госуслуги».
В 2023 году может произойти раскол: свободная молодежь не захочет быть «в одной тусовке» с кондовыми государственными сообществами. Да и вопрос конфиденциальности пользовательских данных и переписок будет стоять все острее.
Дуров ковчег
2022 год принес много противоречивых трендов и вынужденных релокаций на другие площадки, отчего Telegram только выиграл. Из-за блокировок и санкций многие блогеры, инфлюенсеры и бизнесмены искали соцсеть с высокой конфиденциальностью.
Соцсеть, которую ценят за отсутствие навязчивых функций, обзавелась платной подпиской. «Телеграмная элита» получила доступ не только к эксклюзивным стикерам, но и к увеличенному функционалу приложения, при этом нововведения не ограничили простых пользователей. Популярность соцсети у рекламодателей выросла более чем в два раза за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом. Средняя цена одной рекламной интеграции в мессенджере увеличилась примерно на 30% со стоимостью одного подписчика от 0,1 до 5 руб, по статистике Win2Win.
Все карты ложатся в пользу мессенджера — 2023 году Telegram продолжить быть островком свободы для блогеров и универсальной соцсетью для общения и бизнеса.
Запретный плод горек
Заблокированный в России Instagram* продолжит терять аудиторию. Обычному пользователю все сложнее воспользоваться площадкой: список недоступных в РФ VPN-сервисов увеличивается — на днях, например, заблокировали Surfshark.
Business Insider подтверждает наблюдения: блогеры устали от сложной политики Instagram*. Слишком часто меняются алгоритмы выдачи контента, монетизации и отслеживания статистики. Так, в осеннем отчете Brand Analytics регистрируют у Instagram* наиболее сильное снижение числа авторов среди всех платформ в России — на 55% по сравнению с прошлым годом.
Ксения, SMM-специалист медиа «Гласная», рассказала, что для СМИ Instagram* перестал быть перспективной площадкой. «С момента признания компании Meta* экстремистской, количество просмотров наших постов и сторис значительно уменьшилось. Теперь у нас нет возможности использовать платные инструменты для продвижения. Да, на нас продолжают подписываться, но надо понимать, что все это органический рост и не в том объеме, каким он мог бы быть без ограничений», — объяснила специалист.
МАСКировка за галочкой
С приходом Илона Маска в Twitter** сложно предсказать, в какую сторону повернет компания. Понятна главная цель Маска — сделать соцсеть менее убыточной, а то и приносящей прибыль. После прихода в Twitter** Илон осознал, что компания теряет более 4 миллионов долларов в день. Маск принял жесткие меры и уволил 50% сотрудников компании, а самым стойким предложил либо жить на работе, либо уходить добровольно. Также миллиардер внедрил в соцсеть платную верификацию аккаунта — теперь синюю галочку можно купить за деньги.
На первый взгляд, новый Twitter** обогатился фейками и омрачил свою репутацию историей с увольнением сотрудников. Однако путь к продуктивности и доходу не предполагает сиюминутного успеха. Пока что Маска обсуждают чуть ли не больше соцсети. Чтобы «стать великим снова», новый Twitter** должен доказать, что версия 2.0 исправила ошибки прошлого и работает лучше.
ОК или не ОК?
«Одноклассники» — главная соцсеть-жертва стереотипов. Можно много шутить про то, что это платформа для пенсионеров со сложным интерфейсом, однако актуальные цифры говорят обратное. По словам менеджера по стратегическому развитию «Одноклассников» Павла Борисова, с начала марта 2022 года рост регистраций в «ОК» рекордно вырос на 66% по сравнению последней неделей февраля, а на 36% больше юзеров решили восстановить страницу в соцсети.
«ОК» активно омолаживается и сбрасывает чешую — реклама на улице и ТВ сообщает про удобства соцсети для реализации творческих инициатив у пользователей. Павел Борисов говорит об активном развитии соцсети и вниманию к авторам. «Моя цель — сделать так, чтобы авторам было комфортно на площадке и все то, к чему они привыкли, работало и у нас», — цитирует Борисова портал SMMplanner.
Красная кнопка
В 2023 году YouTube останется главным видеохостингом. Этот статус не получится отнять ни просьбами о блокировке платформы, ни пиар-компанией отечественного RuTube.
Статистика агентства Win2Win говорит о том, что российские блогеры продолжают создавать контент на YouTube, несмотря на отключение монетизации в стране. По данным агентства, рекламодатели все так же активно идут к инфлюенсерам на эту площадку. И хотя в среднем стоимость контакта на видеохостинге на 25% меньше, чем на других ресурсах, при этом в видео обычно включается 3−4 рекламные вставки.
Предложение есть, спрос тоже не отстает — в августе 2022 года YouTube вошел в пятерку самых популярных социальных платформ в России. Mediascope насчитал, что пользователь проводит на хостинге около 88 минут в день.
Беби-бум
Тренд на появление российских аналогов популярных соцсетей продолжится. Это показывает опыт 2022 года: только у Instagram* из популярных двойников уже есть депрессивный «Грустнограм» и несчастливый «Россграм», который уже который месяц безуспешно пытается запуститься. Недавно анонсировали появление новой отечественного Instagram* — LOOKY, который полностью дублирует функционал большого брата.
Но за любовь и признание аудитории соцсетям еще придется побороться. Севада Восканян, главный редактор медиа ÖMANKÖ, поделился:
«Российские аналоги — это хорошо только в том случае, если они создаются как самостоятельный продукт. Таким стал Telegram, который догнал и перегнал WhatsApp. Но если приложение сделано под копирку, да еще и криво косо — шансов у него нет. Мы не будем регистрироваться в таких «однодневках», в этом нет нужды».
Российские разработчики продолжат предлагать опустевшему рынку новые площадки. Только вот далеко не факт, что запуск станет успешным — и пользователи, и инфлюенсеры скептически относятся к таким новинкам.
* Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России
** Заблокирован на территории РФ