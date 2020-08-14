«Интеллектуальный глянец». Как прокачать медиа о культуре

Думаем, нет смысла расписывать, как непросто для СМИ удержаться на плаву во время карантина — особенно когда это издание анонсирует городские мероприятия, не планирует эксплуатировать тему коронавируса и к тому же только открылось. Мы просто сразу перейдем к любимому кейсу и сэкономим хоть немного печатного места.

TrendZ Europe — первое онлайн-СМИ для русскоязычного населения Европы. Редакция определяет жанр издания как «интеллектуальный глянец», в котором нет места политическим дебатам, нездоровому пессимизму, но особенно — дилетантству и погоне за ажиотажем.

Сейчас вы могли подумать, что более строгое и скучное издание найти сложно. Однако это не так. Авторы выражают личное мнение по спорным вопросам, а вместо пересказа чужих экспертных слов предпочитают по-своему, доступно интерпретировать события и произведения искусства. Согласитесь, не все читатели журналов — академики и поймут торжественную речь доктора наук, который открыл доселе неизвестное символическое значение распятия в «Мадонне канцлера Ролена» Яна Ван Эйка. Если добавить к этому монотонную интонацию и отсутствие передышек-шуток (одно из первых правил опытного лектора), они бы просто сбежали из аудитории! Конечно, если бы вообще там оказались.

TrendZ вещает легко и эмоционально, чтобы заинтересовать. А когда первый этап пройден и читатель восхитился человечностью Фабио Мастранжело, он уже сам, добровольно включит запись петербургского концерта и прочтет пару-тройку серьезных рецензий. TrendZ никого не критикует и ничего не доказывает. TrendZ всего лишь прививает своим читателям вкус, учит любить вечное и ценить свою индивидуальность.

Не реальность, а сказка! Если бы не одно «но»: проект стартовал, поработал пару месяцев — и в Европе наступил карантин.

На тот момент Reach Rate аккаунта в Instagram (отражает охват публикаций по отношению к числу подписчиков) был выше 200% — люди с удовольствием читали обзоры выставок, охотно делились постами с друзьями и вели оживленные диалоги на родном языке. Однако 11 марта ВОЗ объявила о наступлении пандемии, европейские государства стали по очереди вводить карантинный режим, а публичные места вынужденно закрывались. Материала для статей было еще много, зато читателей…

Как раз с 11 марта интерес к публикациям TrendZ начал стабильно снижаться. За последующий месяц число подписчиков увеличилось всего на сотню — для сравнения, за январь-февраль на аккаунт подписалось больше тысячи человек. Ожидаемо остановился в своем росте и охват, а коэффициент вовлеченности и вовсе упал на 2%. Чтобы привлечь новых активных читателей, получить возможность развиваться дальше — нужно было меняться. Но при этом не потерять лицо и не изменить своим принципам.

Совместно с редакцией TrendZ «Агентство экспертного маркетинга NextMedia» провело перезапуск Instagram-аккаунта СМИ и делится в этой статье опытом.

***

Перезапуск аккаунта пришелся на середину апреля. Исходные данные на тот момент представлены ниже.

• 1393 подписчика.

• Оформление ленты гармоничное, но не брендированное.

• График тестировался. Чтобы определить оптимальное расписание, TrendZ пробовал публиковать новости как через день-два, так и ежедневно.

• Раз в три-четыре недели проводятся конкурсы и розыгрыши.

• 90–110 лайков, 25–30 комментариев, около20 сохранений на пост.

• Число переходов по ссылке на полную статью (в день публикации анонса) колеблется:

· 10–20 для анализов и дискуссий;

· 40–50 для развлекательных тем и новостей о локдауне;

· 70–80 для подборок («Чем заняться на карантине?»).

• Реклама отключена.

Далее агентство приступило к тщательному анализу профиля.

ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Единая цветовая гамма, аккуратные рамки и ничего лишнего — дизайнеры знают, что далеко не каждый бренд может похвастаться столь хорошим вкусом. Но при всех его достоинствах д л я «интеллектуального глянца» оформлению не хватало оригинальности, сочности и некоторой доли провокационности — ровно такой, какая смогла бы отвлечь читателей от пессимистических мыслей о жизни после карантина, но при этом не подействовала бы на них раздражающе.

Удачное решение было совсем рядом. В логотипе TrendZ использовались три цвета: белый, черный и насыщенный . Не подкачал и брендовый шрифт — легко считываемый и похожий на объект архитектуры, он так и напрашивался на коллажирование. Поколдовав над макетами, дизайнеры добились эффектного результата.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВОСПРИЯТИИ?

1. Лента стала яркой: такой аккаунт не спутаешь ни с чем другим. Цвет ягоды, не красный и не розовый, привлекает внимание и поднимает настроение. Его хочется съесть, как сладкое клюквенное варенье, или вдохнуть — как майские цветы в Нидерландах.

2. Элементы типографики дают понять, что перед нами точно аккаунт журнала — не фотографа, не студента-историка и не путешественника по европейским странам.

3. На каждом коллаже обозначена тема обсуждения. Это удобно для подписчика: теперь он сам решает, читать текст под картинкой или вопрос его не интересует. Кроме того, мы облегчили навигацию по ленте: человек сможет легко найти пост полугодовой давности.

РАСПИСАНИЕ

Частотность публикаций стала постоянной: три-четыре поста в неделю через равные промежутки времени, от трех-четырех брендированных stories за сутки.

1. Теперь подписчики знают, что следующий анонс можно ж дать через двое суток, и целенаправленно заходят на страницу проверить обновления.

2. Ссылка на статью висит в описании профиля достаточно долго, для того чтобы все заинтересованные лица успели по ней перейти.

3. Поддерживающие stories дублируют анонсы статей и привлекают дополнительных читателей.

СОДЕРЖАНИЕ

Вернемся к анализу данных марта-апреля. Первое впечатление: чтобы аккаунт пользовался популярностью, нужно больше подборок, статей о коронавирусе, локальной политике, масках, удаленке и прочего информационного шума. ЖУРНАЛИСТ верно заметил в «Хрониках российского медиавируса»: это путь в никуда. Скоро пользователям надоели бы посты-клоны, а жертвовать репутацией издания ради минутного триумфа — так себе удовольствие. Поэтому редакция TrendZ пошла по другому пути, а команда NextMedia поддержала изменения.

1. Конечно, совсем без коронавируса никуда. Но мы обошлись без статистики заболеваемости по странам, комментариев врачей, фотографий пикников в парках и подробностей о забастовках. Вместо этого были опубликованы на сайте и анонсированы в Instagram:

• эксклюзивное интервью с уже упомянутым Фабио Мастранжело — дирижер отправил в Италию 100 аппаратов ИВЛ;

• статья о том, куда обратиться в случае домашнего насилия и где в европейских городах можно найти приют на время разбирательств.

• новостные обзоры о смягчении карантинных мер и открытии европейских границ в преддверии отпусков.

• Большинство же конкретных цифр решено было вынести за пределы ленты — в stories без их переноса в «Актуальное».

2. От анонсов событий TrendZ перешел на полезный для экспатов и иммигрантов контент:

• где в Европе можно найти хорошую няню;

• чем отличается корпоративная культура европейских стран от российской;

• какие русские издательства присутствуют на европейском рынке;

• когда имеет смысл обращаться к профессиональному коучу. При этом все тексты носят экспертный характер и подкреплены личным опытом авторов.

3. Издание перевело фокус внимания с коронавируса на другие острые темы:

• различия в менталитете и самопрезентации женщин из разных стран;

• сложности переезда в новое место;

• как одеваться, когда тебе за 50;

• все «за» и «против» свинга в целом и практики обмена партнерами в частности.