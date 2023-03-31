Треть предпринимателей отказались исполнять закон по маркировке рекламы

Больше трети российских предпринимателей отказываются маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми требованиями закона. К такому выводу пришли специалисты Коkос Group, работающей в сфере интернет-маркетинга. Так, об отказе от обязательной маркировки рекламы до введения штрафов со стороны Роскомнадзора и ФАС сообщили 37% владельцев собственного бизнеса.

Только 17% компаний, как показал результат опроса, решают вопрос с маркировкой интернет-рекламы собственными силами и выделяют для этого отдельного сотрудника. 42% респондентов заявили, что вынуждены обращаться к сторонним экспертам или нанимать консультантов. Еще 4% считают, что маркировкой должны заниматься только специализированные рекламные сервисы.

Ранее сообщалось, что штрафы за отсутствие маркировки рекламы не введут с 1 марта 2023 г. Роскомнадзор и ФАС отказались от этой идеи. В том числе на это повлиял тот факт, что блогеры и владельцы различных каналов в мессенджерах в большинстве своем не готовы разбираться в новом законе или не понимают принципов его работы в целом.