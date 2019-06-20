Три дагестанских газеты выйдут с одинаковой первой полосой в поддержку редактора «Черновика»

Три дагестанских периодических издания — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — выйдут 21 июня с одинаковой первой полосой. На ней будет слоган «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» в поддержку журналиста газеты «Черновик». Абдулмумин Гаджиев арестован по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации.

Коллеги Гаджиева считают его дело сфабрикованным и требуют прекратить уголовное преследование: