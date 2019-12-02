Три хорошие фотокниги

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Банальная истина — фотографу нужен зритель! Нет такого фотографа, который не хотел бы показать свои снимки другим людям. Сейчас это сделать проще простого — любая соцсеть к его услугам, на один только Facebook в сутки заходят полтора миллиарда человек!

Пару десятилетий тому назад возможностей было меньше — публикации в прессе, выставка (персональная или участие в групповой), фотоальбом (фотокнига) — авторская или в кооперации с коллегами. В советские времена, когда все подчинялось Госплану и всемогущее планирование определяло нашу жизнь, было необходимо попасть в план издательства — и только тогда было возможным дождаться публикации своих творений.

Почему фотокнига или фотоальбом так важны / интересны для фотографа?

По нескольким причинам. Первая из них — долговременность существования книги. Газета живет один день, журнал — чуть больше, книга легко переживет своего автора. Вторая причина — авторство книги как фотопроекта. Если в газете и журнале фотограф неизбежно учитывает формат издания и сильно зависит от сиюминутных редакционных нужд, то в книге, в авторском видении своего творчества в форме книги / фотоальбома, эта зависимость гораздо меньше. Всегда есть шанс, что с хорошим фоторедактором и грамотным, талантливым книжным дизайнером получится книга, которой можно не стыдиться и через много лет после ее выпуска.

С кончиной советской эпохи сильно трансформировалась книгоиздательская система, появились частные издательства, и перед фотографами встал вопрос: где взять деньги на издание фотоальбома? Надо учитывать, что визуальная культура у нас в стране не слишком развита и книги по искусству, в том числе и фотоальбомы, никогда не пользовались большим устойчивым спросом, это не детективы и не любовные романы, заполонившие все города и веси в постсоветскую эпоху.

И пошли фотографы на поклон к власть имущим и к денежным мешкам. Да, фотокниги печатались, часто с мучениями, часто спонсоры отказывали в деньгах «посреди дороги», книги не находили своего читателя, точнее, зрителя — многим у нас было не до фотографии. Нередко бывали ситуации невостребованности — автор получал тираж, раздавал часть книг спонсорам, начальству всех мастей, в библиотеки, несколько десятков продавались, остальные лежали у автора мертвым грузом: родственники и друзья уже были осчастливлены книгами все до единого.

С нынешней точки зрения это можно считать следствием маркетологических ошибок — никто не мог определить емкость целевой аудитории и ее платежеспособность.

Сейчас все поумнели, и появился такой инструмент, как краудфандинг, то бишь сбор денег от заинтересованных в покупке такой фотокниги. Этот инструмент позволяет максимально точно определить целевую аудиторию.

С 2010 года в мире и в России начался бум краудфандинга. Появилась возможность всенародно финансировать издание. Казалось бы, вот оно — счастье привалило каждому фотографу, ан нет, многие проектируемые книги так и не собрали нужной суммы…

Любопытное исследование провел Евгений Молодцов, собравший базу данных по авторским фотокнигам (не учитывались всевозможные коммерческие издания, только авторские).

За 10 лет, с 2008 по 2018 годы, в России было издано около 190 книг 87 авторов — это примерное количество, без учета единичных книг для участия в конкурсах или книг с тиражом в 5 (пять) экземпляров. Анализ показал, что самым плодовитым автором фотокниг стала Юлия Борисова, издавшая к весне 2018 года десять книг общим тиражом 1525 экземпляров. Игорь Мухин выпустил в свет чуть меньше — восемь книг, но большим тиражом — 3205. У Алексея Мякишева две книги и тираж 1600, а у Александра Чернавского — семь книг тиражом 670 экземпляров. Цифры говорят, что средний тираж составляет 212 экземпляров по 102 страницы в среднем. Больше всего авторских фотокниг было выпущено в 2016 году, 9 тысяч с хвостиком.

Шестьдесят процентов книг издаются на иностранных языках, в основном английском, около 28 процентов двуязычные, остальные — на русском.

Самый популярный тираж — 100 экземпляров, только одна из десяти книг имеет тираж более пятисот экземпляров. Пик авторского книгопечатания пришелся на 2014 год (45 книг), потом покупательная способность сильно ухудшилась.

Только треть книг издается через издательства, две трети издаются самими авторами. Также две трети продаются за рубежом, отсюда необходимость английского текста. Если продан весь тираж, то большая часть книг (опять волшебные две трети!) приносят доход, около двадцати процентов выходят на самоокупаемость, остальные убыточны. Но это только при условии, что продан весь тираж! Если продажи невелики, то о прибыльности говорить бессмысленно.

Если умножить тираж на количество книг и на их стоимость, то получится, что за десять лет было продано 37 000 авторских фотокниг на сумму около 80 миллионов рублей. В 2017 году за стоимость двухкомнатной квартиры в Москве (9 миллионов) можно было скупить все книги на корню.

В исследовании Е. Молодцова говорится и о том, что большая часть авторов оплачивает свои книги из собственного кармана. Часть — на деньги спонсоров (15 книг), часть — краудфандинг (тоже 15). Средняя сумма сборов на краудфандинговых платформах (самая популярная — это «Планета») составила 325 тысяч рублей. Пусть вас не обманывают эти цифры счастливчиков, у нас полно проектов, интереснейших проектов, которые не смогли собрать и половины денег, нужных на издание…

Основной вывод исследования — рынок авторских фотокниг в России очень мал, круг покупателей весьма невелик, но прогресс есть, все потихоньку налаживается!

Локомотивами такого прогресса выступают яркие авторы с известным именем и с книгами высокого уровня — и по подбору снимков, и по сопровождающему тексту, и по дизайну издания. Много шума наделала в 2015 году книга обладателя множества наград и призов, дважды лауреата УорлдПрессФото Сергея Максимишина. Она называется предельно просто — «100 фотографий», но не обманывайтесь этой простотой: книга содержит великолепные фотографии, прекрасный авторский текст и являет собой отличный образец дизайна авторской фотокниги. Деньги на издание собирали всем миром, и мир радостно вздохнул, получив образец отличной фотокниги тиражом 2500 и с очень хорошей полиграфией.