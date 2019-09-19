Три программы RT вышли в финал премии Ассоциации международного вещания

Общественно-политическое ток-шоу Russia Today France и два документальных фильма телеканала Russia Today Documentary вошли в шорт-лист престижной премии The AIBs, учрежденной Ассоциацией международного вещания (AIB), сообщили в пресс-службе телеканала.

Программа «Запрещено запрещать» (Interdit d’interdire), ведущим которой является популярный французский журналист Фредерик Таддеи, вышла в финал в номинации «Политика и бизнес» (Politics and Business).

«Соперниками RT в этой категории стали, в том числе, телеканал Al Jazeera и издание Financial Times. В 2018 году выпуск «Запрещено запрещать» по теме протестов «желтых жилетов» во Франции вошел в топ-5 дебатов по версии французского новостного телеканала LCI и издания Le Figaro», - рассказали в пресс-службе.

Документальный фильм RT Documentary «Сирийское танго», рассказывающий об оставшихся в Сирии творческих деятелях, номинирован в категории «Искусство и культура» (Arts and Culture).

«Документальная лента RTД «Свои чужие дети» о российском благотворительном фонде «Дорога жизни», который помогает воспитанникам детских домов, вышла в финал в категории «Внутренние дела» (Domestic Affairs)», - говорится в пресс-релизе RT.

Ежегодная премия The AIBs в этом году проводится в пятнадцатый раз. Победители будут награждены в 18 категориях. Торжественное вручение наград пройдет 6 ноября в Лондоне.