Три российских издания назвали реку Упу «запрещенной в России организацией»

Российское издание «Газета.ру» назвало реку Упу в Тверской области «запрещенной в России организации». В статьях изданий «Дни.Ру» и «ПолитЭксперт» название тульской реки сопровождается аналогичными сообщениями.

На это обратил внимание автор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов, пишет Tjournal.

Он предположил, что это дополнение автоматически ставит бот из-за омонимичности названия реки с сокращением УПА (Украинская повстанческая армия).

Бывший сотрудник «Газеты.ру» подтвердил, что как минимум с 2018 года примечания о запрещенных в России организации добавлялись в тексты автоматически. В части материалов, которые вспоминают УПА, робот добавляет эту отметку несколько раз.

Российский закон «О средствах массовой информации» обязывает СМИ упоминать организации из «экстремистского» списка Минюста РФ с указанием о том, что эти организации ликвидированы или их деятельность запрещена. УПА внесена в список экстремистских в 2014 году.