Издательство Tronc Inc вернуло себе старое название Tribune Publishing

Американское издательство Tronc Inc с 9 октября вернуло себе старое название Tribune Publishing Co. и сменило тикер на бирже NYSE с TRNC на TPCO, говорится в пресс-релизе компании.

Tribune Publishing, существующая полтора века, сменила свое название на Tronc два года назад, однако оно сразу стало предметом насмешек (юморист и телеведущий Джон Оливер сравнил его со звуком «пачки газет, выбрасываемых в мусорку»). Название так и не прижилось, и руководство приняло решение сменить его обратно.

В этом году Tribune продала газету Los Angeles Times калифорнийскому миллиардеру Патрику Сун-Шонгу за $ 500 млн. Среди газет, которыми она все еще владеет, — Chicago Tribune, Orlando Sentinel, The Baltimore Sun и целый ряд других.