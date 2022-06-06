«Триколор» приобрел десять телеканалов «Первого канала»

Тематические проекты «Первого канала» для кабельных сетей были проданы «на рыночных условиях» структуре, связанной со спутниковым оператором «Триколор».

Фактический покупатель бизнеса – АО «УльтраРу», зарегистрированное в Калининградской области. Однако факт сделки подтвердили в компании «Триколор». О том, что десять каналов теперь входят в один медиахолдинг, сообщил РБК, ссылаясь на несколько своих источников на медиарынке.

В частности, речь идет о телеканалах «Дом кино», «Бобер», «Телекафе», «Победа» и других. В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили, что в ведомство поступило заявление о смене учредителя средств массовой информации, принадлежащих АО «Первый канал. Всемирная сеть». Изменения будут внесены в реестр зарегистрированных СМИ.