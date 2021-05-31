Троим задержанным по делу портала tut.by предъявили обвинения

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что троим задержанным по делу портала tut.by предъявлены обвинения.

«Обвинения предъявлены главному бухгалтеру ООО «Тут бай медиа» Анжеле Ассад, а также менеджеру проекта «Tam.by» Дарье Даниловой», — сказано в сообщении БАЖ в пятницу.

Также ранее стало известно, что предъявлено обвинение и вдове основателя портала tut.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской, которая находится под домашним арестом. При этом статья, по которой предъявлены обвинения, отмечает БАЖ, неизвестна, так как адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.

Ранее Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Тут бай медиа» (ему принадлежит портал tut.by) по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям в связи с «многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций». В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В настоящее время в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома, СИЗО КГБ и под домашним арестом находятся 15 сотрудников ООО «Тут бай медиа», а также ряд руководителей проектов, связанных с tut.by.